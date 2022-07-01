Ekranların seviyen yarışmacı MasterChef Türkiye 1 Temmuz itibarıyla başladı. MasterChef'in başarılı jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın Sude Yalçınkaya, Emre Yalçınkaya, Utkan Yalçınkaya adında üç çocuğu bulunuyor. Peki MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya kimdir? Mehmet Yalçınkaya kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?

21 Ocak 1974 Bolu doğumlu Mehmet Yalçınkaya 48 yaşındadır. Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan'da gastronomi ve mutfak koordinatörlüğü yapan Yalçınkaya 2004'te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı.

2008'de Almanya'da dört yılda bir yapılan IKA/Olympiade der Köche A kategorisinde dünya üçüncüsü oldu. Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar aldı.

Farklı tatların buluşması olan “Fusion Mutfak” akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye’de ilk uygulayan şeflerden birisi oldu. 2012'de Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu. Yalçınkaya 2018'den beri MasterChef programında jüri olarak yer alıyor.

