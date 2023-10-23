MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya'yı görenler çok şaşırdı! İddialı pozları olay oldu

MasterChef Türkiye ile dikkat çeken Mehmet Yalçınkaya sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri. Özel hayatı merak edilen ünlü şefin iki oğlu ve bir kızı olduğu biliniyor. Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya'yı görenler çok şaşırıyor.

Sosyal medyada çektiği videolar ile fenomen haline gelen Mehmet Şef'in kızı Suda Yalçınkaya'nın çok sayıda takipçisi bulunuyor.

İddialı tarzıyla da dikkat çekmeyi başaran Suda Yalçınkaya'nın paylaşımları binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude'ye sosyal medyada; 'Çok güzelsin', 'Mükemmel görünüyorsun', 'Güzelliğin halis mi?', 'Babasına benziyor', 'Aynı babası' gibi yorumlar yapıldı.

Mehmet Yalçınkaya, 21 Ocak 1974 tarihinde Bolu'da dünyaya geldi. Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan'da gastronomi ve mutfak koordinatörlüğü yaptı.

2004'te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı. 2005'te Amerika’nın ünlü gurme dergisi "CULINARY"de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı.

2008'de Almanya'da dört yılda bir yapılan IKA/Olympiade der Köche A kategorisinde dünya üçüncüsü oldu. Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı.

2012'de Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu. 2018'den beri MasterChef Türkiye'de jürilik yapmaktadır.







