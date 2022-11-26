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MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu 21 yaş küçük sevgilisiyle poz verdi! Uğruna 18 yıllık evliliği bitmişti

26.11.2022 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye jürisi Somer Sivrioğlu, kariyerinin yanı sıra özel yaşamıyla da ilgi odağı oluyor. Somer Sivrioğlu, çekim için gittiği Pamukkale'de 21 yaş küçük sevgilisi Pınar Kayabaşı ile poz verdi.

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu 21 yaş küçük sevgilisiyle poz verdi! Uğruna 18 yıllık evliliği bitmişti

MasterChef Türkiye jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna 18 yıllık evliliğini bitirdiği sevgilisi Pınar Kayabaşı ile Pamukkale'ye gitti. Acun Medya çalışanı Pınar Kayabaşı, 21 yaş büyük aşkıyla balon pozu vermeyi ihmal etmedi.

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu 21 yaş küçük aşkıyla poz verdi! Uğruna evliliği bitirmişti

Somer Sivrioğlu'nun eski eşi Aslı Sivrioğlu, ihanet iddiaları sonrası Somer Sivrioğlu'na boşanma davası açmıştı. 2 çocuk babası Somer Sivrioğlu, çocuklarını görmek için zaman zaman Avustralya'ya gidiyor.

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu 21 yaş küçük aşkıyla poz verdi! Uğruna evliliğini bitirmişti

Aşkını gözler önünde yaşamayı tercih eden Somer Sivrioğlu, proje lideri Pınar Kayabaşı ile mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaşıyor.

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu 21 yaş küçük aşkıyla poz verdi! Uğruna evliliğini bitirmişti

Somer Sivrioğlu, kızı Derin Sivrioğlu'nu da sevgilisi Pınar Kayabaşı ile tanıştırdı.

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu 21 yaş küçük aşkıyla poz verdi! Uğruna evliliğini bitirmişti

Pınar Kayabaşı'nın da Somer Sivrioğlu ile birlikte olduğu dönem evli olduğu ve haberlerin yayılması ardından boşandığı öne sürülmüştü.

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu 21 yaş küçük aşkıyla poz verdi! Uğruna evliliğini bitirmişti

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu 21 yaş küçük aşkıyla poz verdi! Uğruna evliliğini bitirmişti

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu 21 yaş küçük aşkıyla poz verdi! Uğruna evliliğini bitirmişti


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Masterchef Somer Sivrioğlu Pınar sevgilisi

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