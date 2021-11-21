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MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu’nun olaylı gecesi! Milyonluk araca çarptı, arkasına bakmadan gitti

21.11.2021 01:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye yarışmasının jürisi ünlü şef Somer Sivrioğlu, önceki akşam Bebek'te kız arkadaşıyla görüntülendi. Somer Sivrioğlu’nun şoförü milyonluk spor araca çarptı. Kaza sonrasında olay yerinden ayrıldılar. Hasar gören aracın sahibi polisi arayarak şikayetçi oldu.

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu’nun olaylı gecesi! Milyonluk araca çarptı, arkasına bakmadan gitti

Tv 8’de yayınlanan yarışma programı MasterChef Türkiye’nin jüri üyesi Somer Sivrioğlu, önceki akşam kız arkadaşıyla Bebek’te görüntülendi. Eşi Aslı Sivrioğlu'ndan ihanet nedeniyle boşandığı konuşulan Somer Sivrioğlu'nun olaylı gecesi gündem oldu. Sivrioğlu'na aşk yaşadığı iddia edilen Pınar Kızılkaya ve bir arkadaşı daha eşlik etti.

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SOMER SİVRİOĞLU ARKASINA BAKMADAN GİTTİ

Snob Magazin’in haberine göre; Flaşların patlamasıyla büyük şok yaşayan Sivrioğlu'nın şoförü, 3 milyonluk spor bir araca çarptı. Milyonluk araç hasar görmesine rağmen Somer Sivrioğlu, oralı bile olmadı.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Araç sahibi, Somer Sivrioğlu'nun bindiği aracın plakasını alarak polisi aradı. Mağduriyeti giderilmezse şikayetçi olacağını söyleyen araç sahibi, sonrasında mekandan ayrıldı.

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"ZOR GÜNLER GEÇİRİYORUM"

Somer Sivrioğlu, iki yıl önce 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'nda boşanmıştı. Aslı Sivrioğlu'nun ihanet nedeniyle evliliği bitirdiği öne sürülmüştü.

Ünlü şefin yurt dışında yaşayan eski eşi Aslı Sivrioğlu, çıkan haberler hakkında, "Üzülerek söylemeliyim ki 18 yıldır birlikte olduğum Somer Sivrioğlu'yla olan evliliğimizi çıkan haberlerdeki konu yüzünden bitirme kararı aldık. Zor günler geçiriyorum. Ailem, çocuklarım ve iş hayatımın etkilenmemesi için çabalıyorum" demişti.


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