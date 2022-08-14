Masterchef Kaan kimdir? Kaan Noyanalpan kaç yaşında, nereli, asıl mesleği ne?

Kaan Noyanalpan, MasterChef 2022 ana kadrosuna giren 12. ve son yarışmacı oldu. 13 Ağustos akşamı yayınlanan bölümde 2 aşamalı tadım tabağı istendi. İlk aşamada beef rendang ikinci aşamada ise bal ürünü ile yaratıcılık tabağı istendi. Değerlendirmelerin sonucunda Tayfun 12. önlüğü almaya hak kazandı. Peki MasterChef Kaan nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte Kaan Noyanalpan hakkında merak edilen soruların yanıtları...

MASTERCHEF 12. ANA KADRO YARIŞMACISI KİM SEÇİLDİ?

MasterChef ana kadro için mücadelelerde sona gelindi. Masterchef 13 Ağustos akşamı yayınlanan bölümünde 12. ve son önlüğün sahbi belli oldu. MasterChef'in 13 Ağustos 2022 Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde, 12. finalist Kaan Noyanalpan seçildi.

MASTERCHEF KAAN NOYANALPAN KİMDİR?

MasterChef Kaan 27 yaşında İzmir'den yarışmaya katılıyor. 7 senedir mutfakta çalıştığını ifade eden Kaan tandır yatağında makarna ile iki evet alarak ikinci tura kaldı. İkinci turda Serhan-Gülcan ile mücadele eden Kaan adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Son olarak MasterChef'te ana kadroda mücadele ederek 12. ve son yarışmacı olma hakkını elde eden Kaan şeflere yaptığı Ballı dolgulu Makarna ile ana kadroya ismini yazdıran son isim seçilmeye hak kazandı.



