MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 6 Aralık MasterChef'te mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu?

MasterChef'te bu akşam kaptanlık oyunu oynandı. Sevilen yarışmada ilk dokuza kalmış olan yarışmacılar, kaptanlık oyununda hünerlerini sergiledi. İzleyiciler mavi ve kırmızı takım yarışmacılarının kim olduğunu merak ediyor. İşte 6 Aralık MasterChef kaptanlık oyunu kazananı...

6 ARALIK MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te heyecan yeni haftada da devam ediyor. 16. haftasına giren MasterChef 2021’de dokuz yarışmacı, kaptanlık oyununda karşı karşıya geldi. Şefler, kaptanlık oyununda yarışmacılardan dürüm yapmalarını istedi. Üç adet dürüm hazırlamak için yarışmacılara 45 dakika süre verildi. Yarışmacılar ise Adana, Urfa, şiş kebap ve pek çok çeşit dürümlerden birini seçerek en lezzetli olanı yapmak için uğraştı.

Heyecanlı mücadelenin ardından şefler, tadım yaptı ve kazanan ismi belirledi. Eren, Hasan ve Burcu öne çıkarılan isimlerden oldu. Bu isimler arasında ise gecenin en iyi dürümünü yapan Hasan kaptanlık oyununu kazandı.

MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER OLDU?

Kaptanlık oyununun ardından kazanan Hasan, Mavi takım kaptanı olurken onun seçtiği Mert de Kırmızı takım kaptanı oldu. Ardından iki takım kaptanı, kalan yedi yarışmacı arasından seçimler yaparak güçlü bir takım oluşturmak için uğraştı. Haftanın takım kadroları da böylece belli oldu.

KIRMIZI TAKIM: Mert (Kaptan), Eren, Burcu, Dilara.

MAVİ TAKIM: Hasan (Kaptan), Araz, Sergen, Tahsin, Görkem.



