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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Midye dolma yaparak yarıştılar! İşte 1 Kasım MasterChef'te haftanın mavi ve kırmızı takım kaptanları

02.11.2021 00:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 2021'in 1 Kasım Pazartesi akşamı ekrana gelen son bölümünde yeni haftanın kaptanları ve takım kadroları belli oldu. Yarışmacılar mavi takım kaptanı olmak için çalıştı. Gecenin en lezzetli midye dolmasını yapan yarışmacı, kaptanlık oyununu kazandı ve kırmızı takım kaptanı belirledi. Sonrasında kaptanlar, takımları oluşturdu. Peki, MasterChef’te kaptanlık oyununu kim kazandı? Yeni haftanın takım kadroları nasıl oluştu? Kaptanlar düellosunu kim kazandı?

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Midye dolma yaparak yarıştılar! İşte 1 Kasım MasterChef'te haftanın mavi ve kırmızı takım kaptanları

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye'nin 11. haftasının ilk gününde kaptanlık oyunu oynandı. MasterChef’in 1 Kasım Pazartesi bölümünde yarışmacılar, mavi takım kaptanı olmak için mutfağa girdi. MasterChef son bölümde yarışmacılar arasında en iyi midye dolmayı yapan isim, mavi takım kaptanı oldu ve rakibi kırmızı takım kaptanını seçti. Sonrasında kaptanlar, sırasıyla yarışmacı seçimi yaparak takım kadrolarını oluşturdu.

MASTERCHEF’TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’de 11. hafta kaptanlık oyunu ile başladı. Mavi takım kaptanı olacak ismi belirleyecek yemek midye dolma oldu. Şefler, yarışmacılardan en az yirmi adet midye dolma istedi. Yarışmacılar, yeteneklerini öne çıkarak en lezzetli midye dolma yapmak için uğraştı. Verilen sürenin sonunda ise şefler tadım yaparak altı ismi başarılı buldu. Bu isimler Eren, Araz, Hasan, Azize, Safanur, Sergen oldu. Gecenin en başarılı midye dolma yapıp kaptanlık oyununu kazanan Eren, mavi takım kaptanı oldu.

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MASTERCHEF’TE TAKIM KADROLARI NASIL OLUŞTU?

Oyunu kazanıp mavi takım kaptanı olan Eren, bir hafta boyunca mücadele edeceği kırmızı takım kaptanı olarak Burcu'yu seçti.

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Mavi takım kaptanı ile kırmızı takım kaptanı belli olduktan sonra sıra takımların oluşturulmasına geldi. İki kaptan, yapacağı strateji ile haftayı galip bitirmek için istediği yarışmacıları takımına katmak istedi. Böylece bu haftanın mavi takım ile kırmızı takım kadroları belli oldu.

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Kaptanlığını Eren'in yaptığı mavi takımda Sergen, Tahsin, Emre, Araz ve Safanur yer aldı.

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Burcu'nun kaptan olduğu kırmızı takım ise Hasan, Azize, Dilara, Mert ve Pelin'den oluştu.

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KAPTANLAR DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

Mavi takım kaptanı ile kırmızı takım kaptanı, takımlarına avantajı kazandırmak için mutfağa bir kez daha girdi. Şefler Burcu ve Eren'den mücver yapmalarını istedi. Şeflerin kararıyla kazanan ise Burcu oldu.

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Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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