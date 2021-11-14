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MasterChef kim elendi? 14 Kasım elenen kişi kim oldu?

14.11.2021 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanan sevilen yarışma programı MasterChef'e bu akşam (14 Kasım) bir yarışmacı veda etti. Elemenin gerçekleştirildiği 14 Kasım 2021 Pazar akşamında jüriler yarışmacılardan, mavi yengeç kullanarak en yaratıcı ve leziz tabağı çıkarmalarını istedi. İşte detaylar...

MasterChef kim elendi? 14 Kasım elenen kişi kim oldu?

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef'in jüri kadrosunda Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya gibi alanında başarılı isimler yer alıyor. MasterChef Türkiye'de grupça yarışılıyor. Dokunulmazlığı kaybeden grup ise bireysel dokunulmazlıkta karşı karşıya geliyor. 14 Kasım akşamı yarışmaya bir kişi veda etti.

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları arasından 6 kişinin adı potada yer aldı. 14 Kasım akşamında yengeç ile yapılan yaratıcılık yemeğinde son üçe kalan isim Araz, Burcu ve Azize oldu.

Eleme potasında Araz, Azize, Dilara, Pelin, Segen ve Burcu yer aldı. 14 Kasım akşamında Araz, Burcu ve Azize son üçte elenmemek için çaba sarf etti. Bu üç isim Somer Şef'in imza tabağı olan Hint yemeği pani puri hazırladı. MasterChef programına veda eden yarışmacı Azize oldu.

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TV8 Masterchef
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