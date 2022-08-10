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Masterchef kim kazandı? 9 Ağustos kim birinci oldu, ana kadroya kim seçildi

10.08.2022 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masterchef Türkiye ana kadro seçimleri tüm heyecanıyla devam ediyor. Ekranların sevilen yemek yarışması Masterchef'in 9 Ağustos Salı akşamı yayınlanan bölümünde 8. ana kadro yarışmcısı belli oldu. Yarışmacı adayları ikili etapta ilk önce istenilen yemeği, sorasında ise yaratıcılık tabağı çıkararak mücadele gösterdiler. En beğenilen tabak birinci şefler tarafından birinci seçildi. Peki Masterchef düelloları kim kazandı, ana kadroya giren isim kim oldu? 9 Ağustos 2022 Masterchef...

Masterchef kim kazandı? 9 Ağustos kim birinci oldu, ana kadroya kim seçildi

MasterChef ana kadroya giren yarışmacının kim olduğu merak ediliyor. MasterChefin ilk 7 yarışmacısı geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Şefler yarışmacılardan, aşure ve sardalya balığı ile yaratıcı tabak yapmalarını istedi. Değerlendirmelerin sonucunda en başarılı tabak MasterChef 2022'nin 8. ana kadro yarışmacısı seçildi. Peki MasterChef 2022 ana kadroya kim girdi? MasterChef Türkiye 9 Ağustos kim finalist oldu? Detaylar haberimizde...

fatmanur rağde mc

MASTERCHEF 9 AĞUSTOS KİM KAZANDI?

Ana kadro seçimlerinin 8'ncisinde şefler yarışmacılardan ilk etapta Muharrem ayının gözdesi olan aşure tarifi hazırlamalarını istedi. Süre sonunda turu geçen isimler Rağde, Vural, Rukiye, İbrahim, Erkan ve Fatma Nur oldu.

fatmanurun tabağı mc

İkinci etaba kalan yarışmacılardan sardalya balığı ile yaratıcı tabak yapılması istendi. Yapılan değerlendirilmenin ardından yarışmcılar son üçe kaldı 8. önlüğü ile ana kadroya giren isim Fatmanur oldu. MasterChef 2022 kadrosuna katılan Fatmanur duygusal anlar yaşadı.

fatmanır mc

MASTERCHEF 2022 KİMLER ANA KADROYA GİRDİ?

Yarışmanın ilk turunda ana kadroya seçilen isimler şöyle: Metin, Gamze, Onur, Çağatay, Şeyma ve Melih, Büşra ve Fatmanur.

Yedek yarışmacılar ise: Doğukan, Başar, Atike seçildi.


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