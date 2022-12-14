MasterChef Kıvanç kimdir, kaç yaşında, nereli? Kıvanç'tan Burak Kaya'ya sert sözler!

MasterChef Türkiye'de son 7 ye kalan yarışmacıların hayatları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Araştırılan yarışmacılardan biri de Kıvanç Karadeniz. MasterChef Kıvanç ilk turda şeflerden 3 evet alarak bir üst tura çıkmıştı. Diğer etapları da başarıyla geçerek MasterChef Türkiye 2022 ana kadroya giren MasterChef Kıvanç şu an yarışmanın son 7linin içinde. Peki MasterChef Kıvanç kimdir? Instagram hesabı ne?

MASTERCHEF KIVANÇ KARADENİZ KİMDİR?

MasterChef Kıvanç Karadeniz aslen Denizlilidir. 31 yaşında olan yarışmacı 18 yaşını doldurunca Denizli'den İstanbul'a taşınmıştır. 7 yıldır İstanbul Yeniköy'deki bir restoranda yardımcı mutfak şefliği yapmaktadır. Son 7ye kalmayı başaran MasterChef Kıvanç, amacının şampiyonluk olduğunu söylüyor. Instagram hesabında bolca paylaşım yapıyor. Hem kendi fotoğraflarını hem de yaptığı yemekleri paylaşan Kıvanç'ın Instagram hesabı @kivanckaradeniz dir.

KIVANÇ'TAN BURAK KAYA'YA SERT SÖZLER!

MasterChef Kıvanç, 13 Aralık'ta yayınlanan bölümde takım arkadaşı Burak Kaya ile yaptıkları tartışmayla yeniden gündeme geldi. Burak Kaya'nın beni sevmiyorlar sözleri üzerine Kıvanç ' Böyle konuşursan kimsenin seni sevmesi söz konusu değil' diyerek Burak Kaya'ya sert çıktı.

