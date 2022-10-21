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MasterChef konuğu Sahrap Soysal kimdir, nereli ve kaç yaşında? Yemek Yazarı Sahrap Soysal MasterChef'te!

21.10.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin konuğu Sahrap Soysal, programın 107. bölüm fragmanı sonrası vatandaşlar tarafından merak edildi. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı yarışmanın diğer konukları ise ünlü oyuncu Asuman Dabak ve aerobik jimnastikçisi Ayşe Begüm Onbaşı oldu. MasterChef'e konuk olan ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Sahrap Soysal internette araştırılıyor. Peki, MasterChef'in konuğu Sahrap Soysal kimdir, kaç yaşında ve eşi kim?

MasterChef konuğu Sahrap Soysal kimdir, nereli ve kaç yaşında? Yemek Yazarı Sahrap Soysal MasterChef'te!

Sahrap Soysal, MasterChef Türkiye'nin 107. bölümüne konuk oldu. Ünlü programcı ve yemek yazarı, MasterChef Türkiye'de yarışmacıların yaptıkları yemekleri tadacak. Peki, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu MasterChef'in konuğu Sahrap Soysal kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte ünlü yemek yazarı ve programcı Sahrap Soysal'ın hayatı, biyografisi ve kariyerine ilişkin detaylar...

SAHRAP SOYSAL KİMDİR?

Sahrap Soysal 10 Kasım 1959'da Gümüşhane'de doğdu.

Sahrap Soysal, ODTÜ'den mezun olmuştur. Birçok sektörde çalışan ve 2000-2003 yılları arasında özel bir televizyon kanalında ekrana gelen yemek programını sunan Sahrap Soysal, 2033'te çıkardığı Bir Yemek Masalı kitabı ile 2004 yılında İsveç'te Gourmand Best Local Cookbook in The World ödülünü kazanmıştır.

Sahrap Soysal birçok gazete ve dergilere ekler hazırlamış, yemek kültür makaleleri yazmıştır.

Sahrap Soysal'ın çok sayıda kitabı vardır. Bu kitaplarından biri olan Derviş Sofraları işe 2008 Frankfurt Kitap Fuarı’nda Best Historical Cuisine ödülünü kazanmıştır.

SAHRAP SOYSAL'IN EŞİ KİM?

Sahrap, Nuri Soysal'la evlidir. Çiftin Mehmet Soysal, Ömer Soysal ve Hasan Soysal adlarında üç çocuğu vardır.

masterchef

MASTERCHEF HAKKINDA

MasterChef Türkiye, İngiltere'de reyting rekorları kıran aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlamasıdır.

MasterChef Türkiye 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de ekranlara gelmiştir. 2018 yılında ise Acun Ilıcalı'nın yayın haklarını satın alması ile birlikte TV8'de ekranlarına geçmiştir. Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yapmıştır.

2018'de yayımlanan sezonunda jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturmuştur. 2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Armani'nin yerini Danilo Zanna almıştır. MasterChef Türkiye 2020 ve 2021'de aynı jüriyle devam etmiştir.

MasterChef Türkiye'nin 2022 jürisinde yine Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna vardır.

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