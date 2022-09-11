YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Masterchef Laz böreği tarifi! Laz böreği nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır?

Masterchef Laz böreği tarifi! Laz böreği nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır?

11.09.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef programı tüm ülke tarafından merakla takip ediliyor. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini yaptığı programda yarışmacı adaylardan 10 Eylül Cumartesi günü laz böreği yapmaları istendi. İzleyiciler bu lezzetli böreğin tarifini merak ederek internet üzerinden 'Laz böreği nasıl yapılır?' diye araştırmalar yaptı. İşte laz böreği tarifi...

Masterchef Laz böreği tarifi! Laz böreği nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır?

Laz böreğini daha önce denemediyseniz adı sizi yanıltmasın. Adı börek olduğu için genellikle tuzlu sanılsa da Laz böreği nefis tatlılar arasında bulunuyor. Karadeniz bölgesinin en sevilen tatlılarından olan bu böreğin içerisine muhallebi giriyor ve lezzetine lezzet katıyor. Laz böreği tarifini merak ediyor ve denemek istiyorsanız aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

LAZ BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler

Hamuru İçin:

  • 1 çay bardağı yoğurt (suyu ile birlikte)
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çay bardağı su
  • 1 çay kaşığı tuz
  • ½ paket kabartma tozu
  • 2 adet yumurta
  • 4 su bardağı un

Muhallebisi için:

  • 5 su bardağı süt
  • 2 adet yumurta sarısı
  • 4 yemek kaşığı un
  • 1 yemek kaşığı nişasta (mısır veya buğday nişastası)
  • 1 su bardağı toz şeker
  • ½ adet limon kabuğu rendesi

Şerbeti için:

  • 1,5 su bardağı toz şeker
  • 1,5 su bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

Tezgahı Unlamak İçin:

1 su bardağı nişasta (mısır veya buğday nişastası)

Yağlamak İçin:

  • 1 çay bardağı eritilmiş tereyağı
  • 1 çay bardağı sıvı yağ

Yapılışı

Şerbeti için su ve şekeri, şeker eriyene kadar karıştırın ve kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyin ve kısık ateşte şerbet kıvamını alana kadar pişirin ve ocağın altını kapatıp oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

Baklava hamurunu hazırlamak için geniş bir kasede sulu yoğurt, sıvı yağ, su, tuz, kabartma tozu ve yumurtayı güzelce karıştırın.

Bu karışımın üzerine yavaş yavaş ekleyerek, hamur ele yapışmayan bir kıvama gelene kadar yoğurun.

Hamurun tezgaha yapışmaması için nişasta serpiştirin ve yoğurduğunuz hamuru 18 eşit bezeye bölün.

Muhallebisi için; ayrı bir kasede 1 su bardağı süt, yumurta sarıları, vanilin, nişasta, un ve limon kabuğu rendesini karıştırın.

Geriye kalan 4 su bardağı sütü tencereye aktarın. Üzerine 1 su bardağı toz şekeri de ekledikten sonra ocağın altı açıkken, şeker eriyene kadar karıştırın.

Tencerede ısınan sütlü karışımdan bir kepçe süt alın ve kasede hazırladığımız yumurtalı karışımın içerisine azar azar ekleyerek ısılarını eşitleyin.

Isıları eşitlenen karışımları birleştirelim. Kasedeki karışımı azar azar tencereye ekleyin ve sürekli olarak karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Piştikten sonra ocaktan alıp, ılımaya bırakın.

Tezgaha tekrar nişasta serpiştirin. Tüm bezeleri incecik olacak şekilde açın.

Yağladığınız, fırına dayanıklı fırın kabının içerisine yufkayı yerleştirin. İlk yufkanın dışarıya doğru taşmasına izin verin.

Eritilmiş tereyağı ve sıvı yağ karışımı ile ilk yufka katını fırça yardımıyla yağlayın.

17 katın her katını yağlayarak fırın kabınıza dizin.

Hazırladığınız muhallebi karışımını yufkaların üzerine dökün.

İlk katın taşan yufkalarını içe doğru katlayın.

Üzerine son yufka katını da ekledikten sonra son kez yağlayın ve dilimleyin.

170 derece ısıtılmış fırında kızarana kadar 30 dakika pişirin.

Fırından çıkardığınız Laz böreğinin ilk sıcaklığı geçtikten sonra soğumuş olan şerbeti üzerine gezdirin.

AFİYET OLSUN!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İddia ediyoruz daha yumuşağını yemediniz! Poğaça tarifiİddia ediyoruz daha yumuşağını yemediniz! Poğaça tarifi
"Evde yoğurt yapmak mı? Çok zahmetli" demeyin! İşte evde taş gibi yoğurt yapmanın sırrı... "Evde yoğurt yapmak mı? Çok zahmetli" demeyin! İşte evde taş gibi yoğurt yapmanın sırrı...
Pastaneye gitmeye son! Nefis Alman Pastası tarifiPastaneye gitmeye son! Nefis Alman Pastası tarifi
Anahtar Kelimeler:
tarifi Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef Somer Sivrioğlu laz böreği nasıl yapılır tarif böreği nasıl yapılır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Karısına öyle bir hediye aldı ki... Görenler şoke oldu

Karısına öyle bir hediye aldı ki... Görenler şoke oldu

Kim Milyoner Olmak İster'de rüya gibi teklif!

Kim Milyoner Olmak İster'de rüya gibi teklif!

İzmir'de tarihe geçen konserin yankıları devam ediyor! Tarkan'dan dikkat çeken açıklama: Yasaksız, baskısız, yalansız...

İzmir'de tarihe geçen konserin yankıları devam ediyor! Tarkan'dan dikkat çeken açıklama: Yasaksız, baskısız, yalansız...

Kim Kardashian'ın seks kasetini annesi mi sızdırdı?

Kim Kardashian'ın seks kasetini annesi mi sızdırdı?

Eski yarışmacıdan kötü haber geldi!

Eski yarışmacıdan kötü haber geldi!

Küçük bir ameliyat geçirmiştim ve...

Küçük bir ameliyat geçirmiştim ve...

İlginizi Çekebilir

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

Göğüs küçültme ameliyatı oldu! “Göğüslerim 10 kat daha büyüdü”

Göğüs küçültme ameliyatı oldu! “Göğüslerim 10 kat daha büyüdü”

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Megakent felaketin eşiğinde! Acil durum ilan edildi

Megakent felaketin eşiğinde! Acil durum ilan edildi

Doğumunu canlı yayınlamak için servet istedi

Doğumunu canlı yayınlamak için servet istedi

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.