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Masterchef Masterclass'ı kim, hangi yarışmacı kazandı? 29 Eylül Masterchef Masterclass ödülü neydi?

30.09.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mastercehf Türkiye yemek yarışması programı ilgiyle takip ediliyor. Masterchef'in 29 Eylül akşamı yayınlanan bölümünde Masterclass oyunu gerçekleşti. İlk etapta batırık tarifini yapan yarışmacılar ikinci etapta bilgi yarışmasına tabi tutuldular. Son etapta ise yarışmacılar vegan tarifler çıkarmaya çalıştılar. Peki, Masterchef Masterclass'ı kim, hangi yarışmacı kazandı? 29 Eylül Masterchef Masterclass ödülü neydi?

Masterchef Masterclass'ı kim, hangi yarışmacı kazandı? 29 Eylül Masterchef Masterclass ödülü neydi?

Masterchef Masterclass' kim kazandı? sorusu merak ediliyor. MasterChef yemek programının 29 Eylül Perşembe akşamı yayınlanan son bölümünde MasterClass oyunu gerçekleşti. 3 etapta yarışan MasterChef yarışmacıları MasterClass ödülünün sahibi olabilmek için yarıştılar. Peki, MasterChef Masterclass'ı kim kazandı? 29 Eylül Perşembe MasterChef MasterClass oyununda hangi yarışmacı birinci oldu? İşte merak edilenler...

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MASTERCHEF MASTERCLASS’I KİM KAZANDI?

İlk turda bir tür salata olan batırık tarifi yapıldı. İkinci tura çıkan yarışmacılar ile bilgi yarışması oynandı.

Üçüncü turda ise yaratıcılık etabı oynandı. Bu etap sonunda da birinci gelen isim Çağatay, Tayfun ve Kaan arasından Tayfun seçildi.

MasterChef Türkiye'de 29 Eylül 2022 akşamı MasterClass'ı kazanan yarışmacı Tayfun oldu.

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MASTERCHEF MASTERCLASS ÖDÜLÜ NE?

Bu hafta MasterClass ödülü kazanan yarışmacı yanına alacağı 3 isimle beraber SPA ödülünü kazandı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Fatma Nur, Kaan, Çağatay, Görkem

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