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MasterChef Mehmet şef yere kaşık attı! Kaşık atmak ne demek, anlamı nedir?

21.09.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin şeflerinden Mehmet şef, yemek tadımları sonrası yere kaşık attı. Mehmet şefin bu hareketi sonrası pek çok seyirci "Kaşık atmak ne demek, ne anlama geliyor?" şeklinde sorgulamalar yaptı. Peki, MasterChef Mehmet şef neden kaşık attı? Kaşık atmak ne demek, anlamı nedir? İşte yanıtı...

MasterChef Mehmet şef yere kaşık attı! Kaşık atmak ne demek, anlamı nedir?

MasterChef'in 21 Eylül 2022 Çarşamba akşamı yayınlanacak bölümünde Mehmet şefin yere kaşık attığı görüldü. Seyircinin dikkatini çeken bu hareket sonrası pek çok kişi arama motorlarında kaşık atmanın anlamını araştırmaya başladı. Peki, kaşık atma nedir , neden kaşık atılır? Şeflerin kaşık atması ne anlama geliyor? İşte kaşık atmanın anlamı...

masterchef kapakk

KAŞIK ATMAK NE DEMEK?

MasterChef Türkiye'nin 2022 sezonu tüm heyecanı ve çekişmeli mücadeleleri ile devam ederken yayınlanan yeni bölüm fragmanına Mehmet şefin yere kaşık attığı görüldü.

Bu görüntü sonrası 'Kaşık atmak ne demek?' sorusunun yanıtı aranıyor.

mehmet şef kaşık

Aşçılık dünyasında kaşık atmak terimi yaygın olarak kullanılıyor. Şeflerin kaşık atması aşçılık öğrencileri tarafından gururla karşılanıyor. Bir şefin kaşık atması; yemeklerin beğenildiği anlamına geliyor.

kaşık

MasterChef'te şeflerin kaşık ya da çatal atması öğrencilerinin yemeklerini tadan ve hiç bir eksik bulmadıklarında başarılarını göstermek için yaptığı bir hareket olarak biliniyor. Bir şefin kaşık atması "Benim sana öğretebileceğim bir şey yok" anlamına gelir.

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Masterchef mehmet şef
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