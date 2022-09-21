MasterChef Mehmet şef yere kaşık attı! Kaşık atmak ne demek, anlamı nedir?

MasterChef'in 21 Eylül 2022 Çarşamba akşamı yayınlanacak bölümünde Mehmet şefin yere kaşık attığı görüldü. Seyircinin dikkatini çeken bu hareket sonrası pek çok kişi arama motorlarında kaşık atmanın anlamını araştırmaya başladı. Peki, kaşık atma nedir , neden kaşık atılır? Şeflerin kaşık atması ne anlama geliyor? İşte kaşık atmanın anlamı...

KAŞIK ATMAK NE DEMEK?

MasterChef Türkiye'nin 2022 sezonu tüm heyecanı ve çekişmeli mücadeleleri ile devam ederken yayınlanan yeni bölüm fragmanına Mehmet şefin yere kaşık attığı görüldü.

Bu görüntü sonrası 'Kaşık atmak ne demek?' sorusunun yanıtı aranıyor.

Aşçılık dünyasında kaşık atmak terimi yaygın olarak kullanılıyor. Şeflerin kaşık atması aşçılık öğrencileri tarafından gururla karşılanıyor. Bir şefin kaşık atması; yemeklerin beğenildiği anlamına geliyor.

MasterChef'te şeflerin kaşık ya da çatal atması öğrencilerinin yemeklerini tadan ve hiç bir eksik bulmadıklarında başarılarını göstermek için yaptığı bir hareket olarak biliniyor. Bir şefin kaşık atması "Benim sana öğretebileceğim bir şey yok" anlamına gelir.

