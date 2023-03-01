MasterChef Mehmet Yalçınkaya'dan depremzede ile yaşadığı ibretlik hikaye! "Dünya bu kadar"

Şef Mehmet Yalçınkaya, Kahramanmaraş deprem bölgesinde ekibi eşliğinde yemek pişirme ve dağıtım işlerine devam ediyor. Gazeteci Adem Metan, deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya ile konuştu. Mehmet Şef deprem bölgesinde yaşadığı bir olayı anlattı.

"DÜNYA BU KADAR"

MasterChef Mehmet Yalçınkaya deprem bölgesindeki yardımlarını sürdürürken son durum hakkında konuştu. Bir depremzede ile yaşadığı olayı dile getiren Mehmet Şef "Dünya bu kadar" dedi. İşte o sözleri;

""Adamın lüks araçları varmış fabrikası varmış, binası varmış. Bunların hepsi gitmiş bizden bir kilo pirinç istiyordu. Dünya bu kadar."

"GÖRÜR GÖRMEZ AĞLAMAYA BAŞLADIM

Depremin öğrendiği anda gözyaşlarını tutamadığını ifade eden Yalçınkaya şu ifadeleri kullandı:

"Sabah uyandım, televizyonu açar açmaz o görüntüleri görür görmez ağlamaya başladım. Çünkü bu bölgeyi eskiden de tanıyorum. Bu bölge bizim için çok önemli. Antep, Maraş buralar çok geldiğim yerler. Boluluyum ama buralarla özel bir bağım var. Ağladım, yarım saat kendime gelemedim. Hemen ertesi gün ekibi topladık bindik arabaya. Nereye gelebiliriz diye aradık KYK yurduna geldik. Orada kaldık 11 güne yakın. Daha sonra İslahiye’ye geldik. Şimdi Hatay’dayız. Gerçekten deprem Hatay’da. Evet Maraş, Antep ve Urfa her yer etkilendi ama ben Hatay’ı gördükten sonra depremin üstünde bir şey gördüm. Herkesin buraya önem vermesi lazım, bırak rehaveti saldırmamız lazım. 3 gündür buradayım, az önce çok önemli bir şey söyledin. Bu deprem Maraş-Hatay depremi olmalı, Hatay değişmiş böyle bir şey yok. Milli Savunma Bakanımız bizi İslahiye’de gördü, dedi ki çocuklar hemen Hatay’a gidin. Buraya geldik, şu anda sahra mutfağındayız. Az önce 6 bin kişiye yemek dağıttık, şimdi öğlen yemeğine de geçiyoruz kısmet olursa."

