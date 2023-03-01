MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef Mehmet Yalçınkaya'dan depremzede ile yaşadığı ibretlik hikaye! "Dünya bu kadar"

MasterChef Mehmet Yalçınkaya'dan depremzede ile yaşadığı ibretlik hikaye! "Dünya bu kadar"

01.03.2023 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef jürisi şef Mehmet Yalçınkaya, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası afet bölgesine ekibi ile birlikte yardıma koştu. Günlerdir kazan kazan yemek dağıtan Mehmet Yalçınkaya Adem Metan'a konuştu. Bölgede son durumdan bahseden Yalçınkaya depremzede ile yaşadığı ibretlik hikayeyi anlattı.

MasterChef Mehmet Yalçınkaya'dan depremzede ile yaşadığı ibretlik hikaye! "Dünya bu kadar"

Şef Mehmet Yalçınkaya, Kahramanmaraş deprem bölgesinde ekibi eşliğinde yemek pişirme ve dağıtım işlerine devam ediyor. Gazeteci Adem Metan, deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya ile konuştu. Mehmet Şef deprem bölgesinde yaşadığı bir olayı anlattı.

"DÜNYA BU KADAR"

MasterChef Mehmet Yalçınkaya deprem bölgesindeki yardımlarını sürdürürken son durum hakkında konuştu. Bir depremzede ile yaşadığı olayı dile getiren Mehmet Şef "Dünya bu kadar" dedi. İşte o sözleri;

""Adamın lüks araçları varmış fabrikası varmış, binası varmış. Bunların hepsi gitmiş bizden bir kilo pirinç istiyordu. Dünya bu kadar."

mehmet şef2

"GÖRÜR GÖRMEZ AĞLAMAYA BAŞLADIM

Depremin öğrendiği anda gözyaşlarını tutamadığını ifade eden Yalçınkaya şu ifadeleri kullandı:

"Sabah uyandım, televizyonu açar açmaz o görüntüleri görür görmez ağlamaya başladım. Çünkü bu bölgeyi eskiden de tanıyorum. Bu bölge bizim için çok önemli. Antep, Maraş buralar çok geldiğim yerler. Boluluyum ama buralarla özel bir bağım var. Ağladım, yarım saat kendime gelemedim. Hemen ertesi gün ekibi topladık bindik arabaya. Nereye gelebiliriz diye aradık KYK yurduna geldik. Orada kaldık 11 güne yakın. Daha sonra İslahiye’ye geldik. Şimdi Hatay’dayız. Gerçekten deprem Hatay’da. Evet Maraş, Antep ve Urfa her yer etkilendi ama ben Hatay’ı gördükten sonra depremin üstünde bir şey gördüm. Herkesin buraya önem vermesi lazım, bırak rehaveti saldırmamız lazım. 3 gündür buradayım, az önce çok önemli bir şey söyledin. Bu deprem Maraş-Hatay depremi olmalı, Hatay değişmiş böyle bir şey yok. Milli Savunma Bakanımız bizi İslahiye’de gördü, dedi ki çocuklar hemen Hatay’a gidin. Buraya geldik, şu anda sahra mutfağındayız. Az önce 6 bin kişiye yemek dağıttık, şimdi öğlen yemeğine de geçiyoruz kısmet olursa."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sının eşi de...Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sının eşi de...
"Eve keçi alsam ne olur?" deyince! Bomba yanıt"Eve keçi alsam ne olur?" deyince! Bomba yanıt
"Hırsızın hiç mi suçu yok?" diyerek sert çıktı! "Hükümet tarafından eleştirilirken...""Hırsızın hiç mi suçu yok?" diyerek sert çıktı! "Hükümet tarafından eleştirilirken..."
Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş Mehmet Yalçınkaya ele

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan seçim tarihini açıkladı

Erdoğan seçim tarihini açıkladı

EYT’liye promosyon ödemesi 15 bin TL’yi bulabilir!

EYT’liye promosyon ödemesi 15 bin TL’yi bulabilir!

Tabuta bakışı yürek burktu... Oyuncu Helin Kandemir babasını gözyaşları içinde uğurladı! Ünlü isimler yalnız bırakmadı

Tabuta bakışı yürek burktu... Oyuncu Helin Kandemir babasını gözyaşları içinde uğurladı! Ünlü isimler yalnız bırakmadı

Depremzedeler için ‘Omuz Omuza’ gecesine katılacak isimler belli oldu!

Depremzedeler için ‘Omuz Omuza’ gecesine katılacak isimler belli oldu!

Böyle devam ederse çok büyük bir sorun olacak

Böyle devam ederse çok büyük bir sorun olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Çalışmalar başladı, vergiden muaf olacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Çalışmalar başladı, vergiden muaf olacaklar

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Modadan elektroniğe binlerce üründe indirim! Günün fırsatlarını kaçırmayın

Modadan elektroniğe binlerce üründe indirim! Günün fırsatlarını kaçırmayın

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.