MasterChef Murat Özdemir ikinci kez gözaltına alındı

MasterChef Türkiye ile adını duyuran ve papağanına eziyet ve küfrederken yayınladığı görüntüler nedeniyle yarışmadan diskalifiye edilen Murat Özdemir gündemden düşmüyor!

Murat Özdemir, şoförüyle birlikte geldiği Tabaklar Mahallesi PTT Caddesi'nde üzerinde ismi yazılı olan aracını kaldırıma park etti.

Özdemir'in olay yerinden ayrılmasının ardından vatandaşlar araçta bulunan şoföre tepki göstererek, aracı kaldırmasını istedi. Vatandaşlarla araç sürücüsü arasında yaşanan tartışmanın ardından ihbar üzerine olay yerine trafik ve asayiş ekipleri sevk edildi.

Yaşananları uzaktan izleyen Murat Özdemir, polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle birlikte sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak aracın yanına geldi. Polis ekipleri tarafından olay yerinden uzaklaştırılan Özdemir, polislere yönelik olarak "Cezayı yazsın. Bizde para çok" dedi.

Konuşmalarıyla ekipleri çileden çıkaran Özdemir ve şoförü gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Ayrıca, geçtiğimiz aylarda Murat Özdemir aracını yine aynı yere park ederek polis ekiplerine rüşvet teklif ettiği için gözaltına alınmıştı. (İHA)

