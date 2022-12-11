Masterchef Murat Özdemir'in son hali dikkat çekti! Bakın artık ne yapıyor

'MasterChef Türkiye'nin 2018 yılında yayınlanan ilk sezonunda mücadele eden Murat Özdemir, yarışmada yaşadığı gerginlikler nedeniyle yarışmadan diskalifiye olmuştu. Daha sonra papağana yaptığı işkence görüntüleriyle tepki çeken ve polislere tavrıyla eleştirilen eski yarışmacı son haliyle dikkat çekti.

Bir dönem Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören MasterChef Murat, imajını değiştirdi. TikTok'ta ve Instagram'da fenomen olan eski yarışmacı değişimiyle şaşırttı.

Aşçı Murat Özdemir artık küçük bir arabada hayır lokması ve pilavı dağıtıyor. Eski yarışmacı sosyal medyadan da sık sık bu anları paylaşıyor.



