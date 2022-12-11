MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Masterchef Murat Özdemir'in son hali dikkat çekti! Bakın artık ne yapıyor

Masterchef Murat Özdemir'in son hali dikkat çekti! Bakın artık ne yapıyor

11.12.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye ile tanındıktan sonra skandallarıyla gündemden düşmeyen Murat Özdemir bakın artık ne yapıyor... İmajını değiştiren ve sosyal medyada popüler olan MasterChef Murat'ın son hali gündem oldu. Papağana yaptığı işkence görüntüleri tüm Türkiye'nin tepkisini çeken Özdemir'i görenler bir hayli şaşırdı.

Masterchef Murat Özdemir'in son hali dikkat çekti! Bakın artık ne yapıyor

'MasterChef Türkiye'nin 2018 yılında yayınlanan ilk sezonunda mücadele eden Murat Özdemir, yarışmada yaşadığı gerginlikler nedeniyle yarışmadan diskalifiye olmuştu. Daha sonra papağana yaptığı işkence görüntüleriyle tepki çeken ve polislere tavrıyla eleştirilen eski yarışmacı son haliyle dikkat çekti.

Bir dönem Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören MasterChef Murat, imajını değiştirdi. TikTok'ta ve Instagram'da fenomen olan eski yarışmacı değişimiyle şaşırttı.

1

Ismarladığı makarnanın fiyatı şoke etti Ismarladığı makarnanın fiyatı şoke etti

Aşçı Murat Özdemir artık küçük bir arabada hayır lokması ve pilavı dağıtıyor. Eski yarışmacı sosyal medyadan da sık sık bu anları paylaşıyor.

2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Günlerce yoğun bakımda kalmıştı! Sefo son halini paylaştıGünlerce yoğun bakımda kalmıştı! Sefo son halini paylaştı
2023 yılbaşı jürileri belli oldu! Gözler onu aradı2023 yılbaşı jürileri belli oldu! Gözler onu aradı
Survivor şampiyonu Kısmetse Olur'a katılacak! 'Sevgili aramaya...'Survivor şampiyonu Kısmetse Olur'a katılacak! 'Sevgili aramaya...'
Anahtar Kelimeler:
Murat Özdemir sosyal medya ele

En Çok Okunan Haberler

Parodilere konu olmuştu! Müge Anlı'yı çılgına çeviren Zeynep Ergül son haliyle TikTok'ta dikkat çekti

Parodilere konu olmuştu! Müge Anlı'yı çılgına çeviren Zeynep Ergül son haliyle TikTok'ta dikkat çekti

AP'de Eva Kaili depremi!

AP'de Eva Kaili depremi!

Banknotu görünce sevinçten havalara uçtu! 30 bin liralık teklifi geri çevirdi

Banknotu görünce sevinçten havalara uçtu! 30 bin liralık teklifi geri çevirdi

"Yakında ilan edeceğiz" diyerek duyurdu

"Yakında ilan edeceğiz" diyerek duyurdu

Klipte çırılçıplak! 59 yaşındaki şarkıcıya tepki

Klipte çırılçıplak! 59 yaşındaki şarkıcıya tepki

Bakan Soylu'yla CHP'li Altay arasında sahte evlilik tartışması!

Bakan Soylu'yla CHP'li Altay arasında sahte evlilik tartışması!

İlginizi Çekebilir

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Hem etkileyici hem uygun fiyatlı! 1000 TL altı en sevilen erkek parfümleri

Hem etkileyici hem uygun fiyatlı! 1000 TL altı en sevilen erkek parfümleri

Bu da oldu! 2 kilometrelik yolu çaldılar... Görenler şoke oldu

Bu da oldu! 2 kilometrelik yolu çaldılar... Görenler şoke oldu

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Duygu Özaslan'ın parfüm önerisine kulak verin! Zarif kokulardan hoşlananlar bu parfüme bayılacak

Duygu Özaslan'ın parfüm önerisine kulak verin! Zarif kokulardan hoşlananlar bu parfüme bayılacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.