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Masterchef Murat'tan Acun'a olay video! 'Beni içeride öldür'

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 22.12.2018 15:50 | Son Güncelleme

Papağana işkence ettiği gerekçesiyle akıl hastanesinde tedavi altına alınan Murat Özdemir'in 9 Aralık'ta yaptığı canlı yayında Acun Ilıcalı'yı tehdit ederek "Aklın varsa içeride öldür beni" dediği ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde papağan işkence ettiği anları kameraya alarak sosyal medyada paylaşan Murat Özdemir, gözaltına alınıp serbest kaldıktan sonra akıl hastanesine sevk edildi. Özdemir'in ay başında attığı canlı yayında Acun Ilıcalı'ya tehdit ettiği anlar sosyal medyada olay oldu.

"ACUN AKLIN VARSA BENİ İÇERİDEN ÇIKARMA"

Şu an Bakırköy'de tedavi gören Murat Özdemir'in 9 Aralık'ta yaptığı canlı yayın ve Acun Ilıcalı ile ilgili söylediği sözler sosyal medya olay oldu. Acun Ilıcalı'yı tehdit ettiği görülen Özdemir'in "Aklın varsa içeride öldür beni, dışarıya çıkartma" dediği de görülüyor.

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PAPAĞANA İŞKENCE EDEREK YAYINLADI

Papağana yaptığı işkence videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak tüm Türkiye'nin tepkisini çeken Murat Özdemir, gözaltına alındıktan sonra 21 gün tedavi görmesi için akıl hastanesine sevk edildi. Özdemir, ifadesinde "Yarışmadan haksız yere diskalifiye edildim, alkolün etkisiyle ne yaptığımı bilmiyorum." dedi.

PAPAĞAN HAYATINI KAYBETTİ

Özdemir'in işkence ettiği Bahtiyar isimli papağanı ise tedavi altına alındıktan kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.

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"İÇİM GİTTİ"

Ilıcalı, Türkiye'yi sarsan olayla ilgili şunları söyledi; "Çok üzücü bir olay, içim parçalandı. Ben de bir hayvanseverim. Ofisimizde iki tane kedimiz var. Mümkün olduğu kadar hayvanlarla vakit geçirmeyi, onlardan enerji almayı seviyorum.

Konuyu benimle bağlamaya çalışanlar var. Biraz bana anlamsız geliyor. Nasıl bugün herhangi bir TV kanalındaki yarışma da ya da bir dizide yaşanan bir skandal olduğu zaman kanalın sahibi gündeme getirilmiyorsa, benim gündeme getirilmemi şaşkınlıkla karşılıyorum. Burada tabii ki belli bir kesim tepkiler gösterebilir, saygı duyuyorum ama bana anlamsız geliyor. Yapım şirketi 'Reyting için tuttu' denilen yarışmacı zaten dört, beş hafta önce kovmuş.

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"PSİKOPAT OLDUĞUNU TAHMİN EDEMEZDİK"

Adamın bu kadar psikopat olması da tahmin ettiğimiz bir şey değil. Herhalde üç, dört bin yarışmacı vardır yarışmalarımızda… Buradan çıkan psikopat sayısı ikidir, üçtür. Şu an gözümü kapatıp şuradan bin kişinin arasına dalsam daha fazla psikopat bulurum herhalde."


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Murat Özdemir ACUN ILICALI tehdit canlı yayın

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