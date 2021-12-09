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MasterChef nerede çekiliyor? 9 Aralık'ta MasterChef çekildiği bölge ve detaylar...

09.12.2021 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'in sevilen yarışması MasterChef’te bu akşam yeniden dokunulmazlık mücadelesi yaşanacak. Mavi takım ve Kırmızı takım, haftayı galip olarak kapatmak için uğraşacak. MasterChef'in yeni bölüm çekimlerinin nerede çekildiği ise merak ediliyor. Peki 9 Aralık'ta MasterChef nerede çekiliyor? İşte çekim yeri ve detaylar...

MasterChef nerede çekiliyor? 9 Aralık'ta MasterChef çekildiği bölge ve detaylar...

MasterChef’te bu akşam dokunulmazlık mücadelesi ekranlara gelecek. Mavi takım ve Kırmızı takım mücadelesi, bu kez farklı bir ilimizde ekrana geliyor. MasterChef'in yeni bölüm çekimlerinin yapıldığı mekan merak konusu oldu. İşte çekim yeri...

MASTERCHEF NEREDE ÇEKİLİYOR?

TV8’in ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef'de kritik dokunulmazlık oyunu bu akşam ekrana gelecek. Yarışmada eleme sistemi değişmesi ile dokunulmazlık oyununu önemi daha da çoğaldı. Mavi takım ve Kırmızı takım, haftanın son dokunulmazlık oyununda farklı bir ilimizde kozlarını paylaşacak.

Sevilen yarışma bu kez, zeytinyağı ile meşhur olan Kilis’te ekrana gelecek. Gastronomi açısından oldukça önemli bir il olan Kilis'in tarihi mekanlarında çekilen programda yöresel yemekler yapılacak.

Misafirlerin vereceği oylar ile dokunulmazlığı kazanan takım yani haftayı 2-1 galip kapatan takımı belirlenecek. Mağlup olan takımı ise bireysel dokunulmazlık oyunu ve konsey bekliyor olacak. Oylama sonrası potaya girecek isim ile 16. haftanın eleme adayları belli olmuş olacak.


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Anahtar Kelimeler:
TV8 Kilis Masterchef
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