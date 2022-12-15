MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 14 Aralık 2022 MasterChef'te ödül neydi? İşte büyük ödülün sahipleri!

Milyonları ekrana kilitleyen MasterChef Türkiye bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Ödül oyununun oynanacağı gecede son 7 yarışmacıya önceki sezonların yarışmacıları eşlik etti. Bu akşamki yarışmaya Eren, Esra, Suna, Barbaros, Kerem, Dilara ve Cemre konuk oluyor. Şefler Yarışmacılardan portakal ve kakule ile tarif yapmalarını istedi. İşte 14 Aralık MasterChed ödül gecesine dair detaylar...
MasterChef'te ödülü kazanan yarışmacı kadar, ödülde merak konusu oldu. Haftanın ödülü 50 bin TL oldu.
jüri üyeleri yarışmacılardan, , kakule ve portakaldan bir yemek, bir tatlı yapmalarını istedi. En iyi tabağı çıkararak ödül oyununu kazanan yarışmacılar Metin ve Eren oldu.
TV8'in izlenme rekorları kıran yarışması MasterChef Türkiye'de sona yaklaşılıyor. Yarışmada bu akşam ödül oyunu oynanacak. İzleyicileri oldukça eğlendirecek görüntülerin olduğu yeni bölümde son 7 liye eski yarışmacılar eşlik ediyor. Eren, Esra, Suna, Barbaros, Kerem, Dilara ve Cemre'nin konuk olarak geldiği bölümde şefler yarışmacılara bıçak çektirerek seçme yaptırdı. Eren'in Kerem'e yazmasını vermeye çalışması eğlenceli anlara sahne oldu. Yarıştığı sezonda yazmayı kime verse elendiğini söyleyen Eren'in eğlenceli halleri ekranlara yansıdı.
MasterChef ödül oyununda eşleşen yarışmacılar ise şu şekilde:
Kerem-Tolga
Eren-Metin
Esra-Yağız
Cemre-Burak Kaya
Suna-Görkem
Dilara-Ayaz
Barbaros-Kıvanç
Yarışmacılara kakule ve portakal veren şefler, yarışmacılardan iki yemek yapmasını istedi. İki yemek çıkacağını düşünmeyen yarışmacılar yemeklerini yetiştirmekte bir hayli zorlandı. Şef Danilo Zanna'nın Kerem ve Tolga'ya 'MasterChef'in en çok konuşan ikilisi. Hiç konuştunuz mu? diye takılması hem izleyenleri hem de yarışmacıları güldürdü.