MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 6 Ekim MasterChef All Star 100.000 TL büyük ödül kimin oldu? Şanlıurfa yemekleri yapıldı

MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 6 Ekim MasterChef All Star 100.000 TL büyük ödül kimin oldu? Şanlıurfa yemekleri yapıldı

06.10.2023 22:53 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star ödül oyunu bu akşam yine heyecanla beklendi. Büyük ödül için yarışan yarışmacılar Şanlıurfa yöresine ait yemekler yaptılar. Yarışın sonunda bir yarışmacı 100.000 TL büyük ödülün sahibi olacak. Yarışmayı kimin kazandığı, büyük ödülü hangi yarışmacının aldığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 6 Ekim MasterChef All Star 100.000 TL büyük ödül kimin oldu? Şanlıurfa yemekleri yapıldı

MasterChef All Star'da bu akşam ödül oyunu oynanıyor. Kırmızı ve Mavi takımın kıyasıya mücadele ettiği gecenin kazananı merak edildi. Her hafta cuma akşamları oynanan oyunda MasterChef All Star büyük ödülü yine 100.000 TL olarak açıklandı. Yemeğini en başarılı yapan yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak. İşte 6 Ekim MasterChef All Star 100.000 TL büyük ödülü kazanan yarışmacı...

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef All Star'da bu akşam ödül oyunu oynanıyor. Kerem ve Barbaros'un kaptanlığındaki kırmızı ve mavi takım ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Zorlu geçen mücadelenin ardından başarılı olan takım ilk etabın kazananı olacak.

F5hujhzW0AAWGWH

İkinci etap ise ilk etabı kazanan takım arasında oynanacak. MasterChef All Star geleneği olarak kazanan takımdan yaratıcılık tabağı yapmaları istenecek. Gecenin en başarılı tabağını yapan isim ise büyük ödülün sahibi olacak.

MASTERCHEF ALL STAR 100.000 TL ÖDÜL KİMİN OLDU?

İki etaptan oluşan ödül oyununun ilk etabını kazanan takım henüz belli olmadı. İkinci etaba geçen takım yarışmacıları yaratıcılık oyunu için tezgah başına geçecek.

F4ZfBI0XQAEYug4

Yaratıcılık oyununda en başarılı tabağı yaparak 100 bin TL'lik büyük ödülü kazanan isim ise gecenin sonunda belli olacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk sinemasının güzeller güzeliydi! Görenler tanıyamıyorTürk sinemasının güzeller güzeliydi! Görenler tanıyamıyor
Sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı! Güzelliğiyle gündem oldu Sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı! Güzelliğiyle gündem oldu
Hastalığını açıkladı! Ekrana ara vermesinin sebebi bakın neymiş Hastalığını açıkladı! Ekrana ara vermesinin sebebi bakın neymiş
Anahtar Kelimeler:
masterchef eleme adayi ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karısını eski kocasıyla kiraladıkları evde yakaladı! Öfkeden deliye döndü

Karısını eski kocasıyla kiraladıkları evde yakaladı! Öfkeden deliye döndü

Rahatlık, tarz, konfor bir arada! Camper'ın sevilen modeli indirimde

Rahatlık, tarz, konfor bir arada! Camper'ın sevilen modeli indirimde

Yata yata şampiyonluk kovalıyorlar

Yata yata şampiyonluk kovalıyorlar

Londra'da kedi bakıcısı! İş gününü paylaşınca...

Londra'da kedi bakıcısı! İş gününü paylaşınca...

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.