MasterChef şampiyonu Cemre Uyanık ev kiralarına isyan etti! 'Komple maaşı istiyorlar'

Kiralık daire arayan MasterChef şampiyonu Cemre Uyanık, ev sahipleriyle yaşadığı sıkıntıları takipçileriyle paylaştı.

Ev sahiplerinin özellikle memur kiracı istediğini söyleyen Uyanık, 10 yıllık bir öğretmen maaşının 10 bin 500 TL olduğunu öğrenince şaşkına döndü. Uyanık, ''Yalnız 10'dan aşağı kira yok gibi. Bu mantıkla komple maaşı almak istiyor demek ev sahipleri'' dedi.

Evlerin çok küçük olmasından da şikayetçi olan Uyanık, ''70 metrekare ev mi olur ya! Benim ayağım sığmaz oraya. İnşaat sektörü beni üzdü'' ifadelerini kullandı.

Son dönemlerde artan kiralardan Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Metin Pıhlıs da nasibini almıştı. Pıhlıs, 3 bin 750 TL'lik ev kirasının, 12 bin beş yüz liraya çıkarılmak istenmesine şoke olmuştu.



