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  4. MasterChef şampiyonu Cemre Uyanık ev kiralarına isyan etti! 'Komple maaşı istiyorlar'

MasterChef şampiyonu Cemre Uyanık ev kiralarına isyan etti! 'Komple maaşı istiyorlar'

07.11.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2019 yılında katıldığı MasterChef Türkiye'den birincilikle ayrılan ünlü şef Cemre Uyanık, Instagram hesabında ev kiralarına sitem etti.

MasterChef şampiyonu Cemre Uyanık ev kiralarına isyan etti! 'Komple maaşı istiyorlar'

Kiralık daire arayan MasterChef şampiyonu Cemre Uyanık, ev sahipleriyle yaşadığı sıkıntıları takipçileriyle paylaştı.

Ev sahiplerinin özellikle memur kiracı istediğini söyleyen Uyanık, 10 yıllık bir öğretmen maaşının 10 bin 500 TL olduğunu öğrenince şaşkına döndü. Uyanık, ''Yalnız 10'dan aşağı kira yok gibi. Bu mantıkla komple maaşı almak istiyor demek ev sahipleri'' dedi.

MasterChef şampiyonu Cemre Uyanık ev kiralarına isyan etti! 'Komple maaşı istiyor'

Evlerin çok küçük olmasından da şikayetçi olan Uyanık, ''70 metrekare ev mi olur ya! Benim ayağım sığmaz oraya. İnşaat sektörü beni üzdü'' ifadelerini kullandı.

MasterChef şampiyonu Cemre Uyanık ev kiralarına isyan etti! 'Komple maaşı istiyor'

Son dönemlerde artan kiralardan Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Metin Pıhlıs da nasibini almıştı. Pıhlıs, 3 bin 750 TL'lik ev kirasının, 12 bin beş yüz liraya çıkarılmak istenmesine şoke olmuştu.

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