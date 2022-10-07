MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı'nın başına talih kuşu kondu! Acun Ilıcalı'nın yeni gözdesi

''Çok basit bir şekilde şampiyon olacağım'' diyen Serhat Doğramacı, dediğini yaparak MasterChef 2020'nin şampiyonu olmuştu. Bir süredir televizyon ekranlarından uzak yaşayan Doğramacı, Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de program yapmaya başladı.

Serhat Doğramacı, sunuculuğunu Tuğba Ülker'in üstlendiği Pişir de Görelim isimli yemek programında, yarışmacıların yapacağı yemekleri belirliyor.

Pişir de Görelim programının kazananı, Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında yarışmaya hak kazanıyor.

Serhat Doğramacı'nın şef olarak yer aldığı program, cumartesi ve pazar günleri 15:00'da yayınlanıyor.

SERHAT DOĞRAMACI KİMDİR?

Kerkük doğumlu bir baba ve Yugoslavya göçmeni bir annenin oğlu olan Serhat Doğramacı, Selim Paşa Lisesi'nde Turizm Otelcilik bölümünü bitirdi. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde aşçılık eğitimi alan Serhat Doğramacı, Almanya ve ABD'de aşçı olarak çalıştı. Gastronomi alanında 15'ten fazla madalyası bulunan Serhat Doğramacı; Almanca, Rusça ve İngilizce biliyor.

Serhat Doğramacı, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Burcu Doğramacı ile nikah masasına oturmuştu.





