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MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı'nın başına talih kuşu kondu! Acun Ilıcalı'nın yeni gözdesi

07.10.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 2020'de, rakibi Barbaros Serhat'ı geride bırakarak şampiyonluk kupasını kaldıran Serhat Doğramacı, yeni bir projeyle ekranlara döndü. Acun Ilıcalı'nın yeni gözdesi olan Serhat Doğramacı, TV8'de yayınlanan Pişir de Görelim programında şef olarak izleyici karşısına çıkıyor.

MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı'nın başına talih kuşu kondu! Acun Ilıcalı'nın yeni gözdesi

''Çok basit bir şekilde şampiyon olacağım'' diyen Serhat Doğramacı, dediğini yaparak MasterChef 2020'nin şampiyonu olmuştu. Bir süredir televizyon ekranlarından uzak yaşayan Doğramacı, Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de program yapmaya başladı.

MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı'nın başına talih kuşu kondu! Acun Ilıcalı'nın yeni gözdesi

Serhat Doğramacı, sunuculuğunu Tuğba Ülker'in üstlendiği Pişir de Görelim isimli yemek programında, yarışmacıların yapacağı yemekleri belirliyor.

MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı'nın başına talih kuşu kondu! Acun Ilıcalı'nın yeni gözdesi

Pişir de Görelim programının kazananı, Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında yarışmaya hak kazanıyor.

MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı'nın başına talih kuşu kondu! Acun Ilıcalı'nın yeni gözdesi

Serhat Doğramacı'nın şef olarak yer aldığı program, cumartesi ve pazar günleri 15:00'da yayınlanıyor.

MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı'nın başına talih kuşu kondu! Acun Ilıcalı'nın yeni gözdesi

SERHAT DOĞRAMACI KİMDİR?

Kerkük doğumlu bir baba ve Yugoslavya göçmeni bir annenin oğlu olan Serhat Doğramacı, Selim Paşa Lisesi'nde Turizm Otelcilik bölümünü bitirdi. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde aşçılık eğitimi alan Serhat Doğramacı, Almanya ve ABD'de aşçı olarak çalıştı. Gastronomi alanında 15'ten fazla madalyası bulunan Serhat Doğramacı; Almanca, Rusça ve İngilizce biliyor.

MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı'nın başına talih kuşu kondu! Acun Ilıcalı'nın yeni gözdesi

Serhat Doğramacı, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Burcu Doğramacı ile nikah masasına oturmuştu.

MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı'nın başına talih kuşu kondu! Acun Ilıcalı'nın yeni gözdesi

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TV8 Acun Ilıcalı Serhat Doğramacı acun medya ele
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