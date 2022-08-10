Masterchef Sardalya balığı, Sardalya balığı en lezzetli nasıl pişirilir?

Sardalya sevilen balık türleri arasında yer alıyor. Sağlığa oldukça faydası olan balığın sık sık tüketilmesi gerekiyor. Temmuz ayında yenmeye başlanan sardalya balığı Ekim- Kasım ayına kadar tüketiliyor. Sardalya balığını nasıl pişirmeniz gerektiğini merak ediyorsanız aşağıda bulunan yöntemleri uygulayabilirsiniz.

FIRINLAMA YÖNTEMİ

Sardalyayı, yağsız bir şekilde pişirmek isteyenlerin en çok tercih ettiği yöntem fırınlamaktır. Baharatlarla marine edilen sardalya, yağlı kağıdın üzerine aralıklı olacak şekilde dizilir. İsteğe göre soğan, limon dilimleri ve maydanoz ilave edilir. 200 dereceli fırında içi yumuşayıp dışı kızarana kadar, yaklaşık 30 dakika, pişirilir. Pişen balıklar, sıcak sıcak servis edilir.

IZGARA YÖNTEMİ

Sardalya, mangal ve ızgara için de ideal bir balık türüdür. Sardalyaları ızgara dizdikten sonra üzerinde zeytinyağı ve limon suyu gezdirin. Önlü arkalı bir şekilde pişirdikten sonra soğan ve maydanoz ekleyerek servis edebilirsiniz. Izgara yöntemiyle sardalyaları, yaklaşık 20 dakikada pişirebilirsiniz.

KIZARTMA YÖNTEMİ

En çok tercih edilen yöntemlerden biri de kızartma yöntemidir. Ancak sardalyayı pişirmek için, mutlaka yapışmaz yüzeyli tava kullanılmalıdır. Ayrıca kılçıksız sardalya alarak, işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Sardalya kızartma için, öncelikle mısır ununa sevdiğiniz baharatları ekleyerek karıştırın. Balıkları bu karışıma batırdıktan sonra, zeytinyağı eklenmiş tavada önlü arkalı bir şekilde kızartın. İki tarafı da piştikten sonra, kağıt havlu üzerinde bekleterek fazla yağını süzdürebilirsiniz.

KONSERVE YÖNTEMİ

Marketlerde hazır paketler halinde satılan sardalya konservelerini de sevdiğiniz yemeklere dönüştürebilirsiniz. Bunun için bol soğanlı, marul salatası yaparak içerisine konserve sardalyaları ekleyebilirsiniz.

SOSLU SARDALYA

Malzemeler

600 g sardalya

Yarım çay kaşığı deniz tuzu

Karabiber

Kızartmak için

Ayçiçek yağı

Bulgur salatası için

1 su bardağı ince bulgur

1 kırmızı soğan

3-4 dal taze nane

3-4 taze soğan

5-6 dal maydanoz

Peynirli sos için

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay bardağı labne peyniri

1 çay bardağı krema

Sosun üzeri için

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kırmızı pul biber

Süslemek için

Roka yaprakları

Yapılışı

Öncelikle ayçiçek yağını ızgara tavada ısıtın. Temizlediğiniz sardalyaları deniz tuzu ve karabiber ile tatlandırıp kızartın.

Pişen balıkları kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını çektirin. Yıkayıp süzdüğünüz bulguru bir kaseye alın.Üzerine sıcak su ilave ederek 4 dakika kadar demlenmeye bırakın.

Şişen bulguru geniş bir kaseye alarak içerisine küp küp doğradığınız kırmızı soğan, ince kıyılmış nane, maydanoz ve taze soğanı ilave edip kaşık yardımıyla karıştırın.

Labne peyniri ve kremayı pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çırpıp bir kaseye alın.

Bu esnada zeytinyağını bir sos tavasında ısıtın. Kırmızı pul biberi ekleyerek karıştırın.

Hazırladığınız zeytinyağlı karışımı, krema sosun üzerinde gezdirin.

Ardından bulgur salatasını servis tabağına alın. Üzerine kızarttığınız sardalyaları yerleştirin. Krema sosu, roka yaprakları ve kızarmış limon dilimleriyle birlikte süsleyin.

AFİYET OLSUN!



