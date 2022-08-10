Masterchef Sardalya balığı, Sardalya balığı en lezzetli nasıl pişirilir?

Sardalya sevilen balık türleri arasında yer alıyor. Sağlığa oldukça faydası olan balığın sık sık tüketilmesi gerekiyor. Temmuz ayında yenmeye başlanan sardalya balığı Ekim- Kasım ayına kadar tüketiliyor. Sardalya balığını nasıl pişirmeniz gerektiğini merak ediyorsanız aşağıda bulunan yöntemleri uygulayabilirsiniz.
Sardalyayı, yağsız bir şekilde pişirmek isteyenlerin en çok tercih ettiği yöntem fırınlamaktır. Baharatlarla marine edilen sardalya, yağlı kağıdın üzerine aralıklı olacak şekilde dizilir. İsteğe göre soğan, limon dilimleri ve maydanoz ilave edilir. 200 dereceli fırında içi yumuşayıp dışı kızarana kadar, yaklaşık 30 dakika, pişirilir. Pişen balıklar, sıcak sıcak servis edilir.
Sardalya, mangal ve ızgara için de ideal bir balık türüdür. Sardalyaları ızgara dizdikten sonra üzerinde zeytinyağı ve limon suyu gezdirin. Önlü arkalı bir şekilde pişirdikten sonra soğan ve maydanoz ekleyerek servis edebilirsiniz. Izgara yöntemiyle sardalyaları, yaklaşık 20 dakikada pişirebilirsiniz.
En çok tercih edilen yöntemlerden biri de kızartma yöntemidir. Ancak sardalyayı pişirmek için, mutlaka yapışmaz yüzeyli tava kullanılmalıdır. Ayrıca kılçıksız sardalya alarak, işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Sardalya kızartma için, öncelikle mısır ununa sevdiğiniz baharatları ekleyerek karıştırın. Balıkları bu karışıma batırdıktan sonra, zeytinyağı eklenmiş tavada önlü arkalı bir şekilde kızartın. İki tarafı da piştikten sonra, kağıt havlu üzerinde bekleterek fazla yağını süzdürebilirsiniz.
Marketlerde hazır paketler halinde satılan sardalya konservelerini de sevdiğiniz yemeklere dönüştürebilirsiniz. Bunun için bol soğanlı, marul salatası yaparak içerisine konserve sardalyaları ekleyebilirsiniz.
Malzemeler
Kızartmak için
Bulgur salatası için
Peynirli sos için
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay bardağı labne peyniri
1 çay bardağı krema
Sosun üzeri için
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı kırmızı pul biber
Süslemek için
Roka yaprakları
Yapılışı
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