YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Masterchef Sardalya balığı, Sardalya balığı en lezzetli nasıl pişirilir?

Masterchef Sardalya balığı, Sardalya balığı en lezzetli nasıl pişirilir?

10.08.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 Ağustos Salı akşamı Masterchef programında yapılan sardalya balığı izleyenler tarafından tam not aldı. Eğer balık seviyorsanız ve bu leziz balığın daha da lezzetli olması için nasıl pişirileceğini merak ediyorsa aşağıda yer alan tarifi mutlaka denemelisiniz.

Masterchef Sardalya balığı, Sardalya balığı en lezzetli nasıl pişirilir?

Sardalya sevilen balık türleri arasında yer alıyor. Sağlığa oldukça faydası olan balığın sık sık tüketilmesi gerekiyor. Temmuz ayında yenmeye başlanan sardalya balığı Ekim- Kasım ayına kadar tüketiliyor. Sardalya balığını nasıl pişirmeniz gerektiğini merak ediyorsanız aşağıda bulunan yöntemleri uygulayabilirsiniz.

FIRINLAMA YÖNTEMİ

Sardalyayı, yağsız bir şekilde pişirmek isteyenlerin en çok tercih ettiği yöntem fırınlamaktır. Baharatlarla marine edilen sardalya, yağlı kağıdın üzerine aralıklı olacak şekilde dizilir. İsteğe göre soğan, limon dilimleri ve maydanoz ilave edilir. 200 dereceli fırında içi yumuşayıp dışı kızarana kadar, yaklaşık 30 dakika, pişirilir. Pişen balıklar, sıcak sıcak servis edilir.

IZGARA YÖNTEMİ

Sardalya, mangal ve ızgara için de ideal bir balık türüdür. Sardalyaları ızgara dizdikten sonra üzerinde zeytinyağı ve limon suyu gezdirin. Önlü arkalı bir şekilde pişirdikten sonra soğan ve maydanoz ekleyerek servis edebilirsiniz. Izgara yöntemiyle sardalyaları, yaklaşık 20 dakikada pişirebilirsiniz.

KIZARTMA YÖNTEMİ

En çok tercih edilen yöntemlerden biri de kızartma yöntemidir. Ancak sardalyayı pişirmek için, mutlaka yapışmaz yüzeyli tava kullanılmalıdır. Ayrıca kılçıksız sardalya alarak, işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Sardalya kızartma için, öncelikle mısır ununa sevdiğiniz baharatları ekleyerek karıştırın. Balıkları bu karışıma batırdıktan sonra, zeytinyağı eklenmiş tavada önlü arkalı bir şekilde kızartın. İki tarafı da piştikten sonra, kağıt havlu üzerinde bekleterek fazla yağını süzdürebilirsiniz.

KONSERVE YÖNTEMİ

Marketlerde hazır paketler halinde satılan sardalya konservelerini de sevdiğiniz yemeklere dönüştürebilirsiniz. Bunun için bol soğanlı, marul salatası yaparak içerisine konserve sardalyaları ekleyebilirsiniz.

SOSLU SARDALYA

Yeni Proje (36)

Malzemeler

  • 600 g sardalya
  • Yarım çay kaşığı deniz tuzu
  • Karabiber

Kızartmak için

  • Ayçiçek yağı

Bulgur salatası için

  • 1 su bardağı ince bulgur
  • 1 kırmızı soğan
  • 3-4 dal taze nane
  • 3-4 taze soğan
  • 5-6 dal maydanoz

Peynirli sos için

2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay bardağı labne peyniri
1 çay bardağı krema

Sosun üzeri için

1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı kırmızı pul biber

Süslemek için

Roka yaprakları

Yapılışı

  • Öncelikle ayçiçek yağını ızgara tavada ısıtın. Temizlediğiniz sardalyaları deniz tuzu ve karabiber ile tatlandırıp kızartın.
  • Pişen balıkları kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını çektirin. Yıkayıp süzdüğünüz bulguru bir kaseye alın.Üzerine sıcak su ilave ederek 4 dakika kadar demlenmeye bırakın.
  • Şişen bulguru geniş bir kaseye alarak içerisine küp küp doğradığınız kırmızı soğan, ince kıyılmış nane, maydanoz ve taze soğanı ilave edip kaşık yardımıyla karıştırın.
  • Labne peyniri ve kremayı pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çırpıp bir kaseye alın.
  • Bu esnada zeytinyağını bir sos tavasında ısıtın. Kırmızı pul biberi ekleyerek karıştırın.
  • Hazırladığınız zeytinyağlı karışımı, krema sosun üzerinde gezdirin.
  • Ardından bulgur salatasını servis tabağına alın. Üzerine kızarttığınız sardalyaları yerleştirin. Krema sosu, roka yaprakları ve kızarmış limon dilimleriyle birlikte süsleyin.

AFİYET OLSUN!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özel tarifini verdi: Hasta olmak istemiyorsanız...Özel tarifini verdi: Hasta olmak istemiyorsanız...
30 Yaş Üstü Herkesin İhtiyacı Olacak: Diz Ağrılarını Yok Eden Doğal Kür30 Yaş Üstü Herkesin İhtiyacı Olacak: Diz Ağrılarını Yok Eden Doğal Kür
12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi
Anahtar Kelimeler:
Masterchef ızgara sardalya sardalya balığı nasıl pişirilir sardalya pişirme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Doktor ve itfaiyeciler aynı fikirde: Fırınınızda bu ayarı asla kullanmayın

Doktor ve itfaiyeciler aynı fikirde: Fırınınızda bu ayarı asla kullanmayın

Canlı yayında dekoltesinin azizliğine uğradı!

Canlı yayında dekoltesinin azizliğine uğradı!

Acun Ilıcalı'nın kızı annesiyle poz verdi! Görenler şaştı kaldı

Acun Ilıcalı'nın kızı annesiyle poz verdi! Görenler şaştı kaldı

Karpuza vurmayı bırakın: Bu yüzden iyisini bulamıyorsunuz

Karpuza vurmayı bırakın: Bu yüzden iyisini bulamıyorsunuz

Özel tarifini verdi: Hasta olmak istemiyorsanız...

Özel tarifini verdi: Hasta olmak istemiyorsanız...

Çıtır börek nasıl yapılır? Böreğinizin çıtır olması için yapmanız gereken en önemli adım

Çıtır börek nasıl yapılır? Böreğinizin çıtır olması için yapmanız gereken en önemli adım

İlginizi Çekebilir

Mide bulunduran olay! Hipodromdaki erotik malzemeler...

Mide bulunduran olay! Hipodromdaki erotik malzemeler...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Her yerde aranan suçlu 28 filmde rol aldı ama yakalanamadı!

Her yerde aranan suçlu 28 filmde rol aldı ama yakalanamadı!

Uçakta öldü! Ailesi cesedini yarı yolda bırakıp...

Uçakta öldü! Ailesi cesedini yarı yolda bırakıp...

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.