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MasterChef Şef Ömür Akkor kimdir, aslen nereli? Şef Ömür Akkor kaç yaşında?

06.01.2022 01:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'de yayınlanan MasterChef'de bu akşam konuk şef olarak katılan ünlü şef Ömür Akkor'un hayatı, yaşı ve memleketi gibi detaylar merak ediliyor. Türk Mutfağı'na dair yazdığı kitaplar ile çokça dikkat çeken Ömür Akkor, Uludağ Üniversitesi'nde İktisat mezunudur. Peki MasterChef Şef Ömür Akkor kimdir, aslen nereli? Şef Ömür Akkor kaç yaşında? İşte hayatı...

MasterChef Şef Ömür Akkor kimdir, aslen nereli? Şef Ömür Akkor kaç yaşında?

Şef Ömür Akkor, üçüncü çeyrek finalistin belli olacağı MasterChef programının yeni bölüm konuğu oldu. Türk mutfağının dünyaya tanınmış ve ödül almış ünlü şefi Ömür Akkor'un hayatı merak konusu oldu. Peki Şef Ömür Akkor kimdir?

MASTERCHEF ŞEF ÖMÜR AKKOR KİMDİR?

Ömür Akkor, 1975 senesinde Kilis'te dünyaya gelmiştir. Uludağ Üniversitesi'nde İktisat okuyan Akkor, 5 sene Bursa‘nın ilçe ve köylerinde yemekleri kayıt altına almıştır. 105 senedir devam eden ve Türkiye’nin en eski arkeolojik kazısı olan Alaca Höyük’te kazı çalıştayı ekibinde şef olarak bulunmaktadır ve ayrıca 4000 yıllık yemekleri hayata geçirmektedir.

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Son 15 senedir Türkiye mutfağı üzerinde çalışmalar yapmak için 81 şehri gezmiş olan Akkor, “Türk mutfağı için 250.000 km” projesini tamamlamıştır. 'Bursa Mutfağı' kitabını hazırlayan Akkor'un 'Bursa Mutfağı' kitabı, Bursa'nın 500 yıllık yemek kültürünü masaya yatıran ilk yemek kitabı olmuştur. Kitap Mart 2009 tarihinde yayınlanmıştır ve kitapta ilk defa yayınlanarak dünya mutfak literatürüne girmiş olan 140 tarif bulunmaktadır. Aynı zamanda 'Yemek kitapları Nobeli' olarak da adlandırılmakta olan dünyaca ünlü yemek kitapları yarışması Gourmand Cookbook Awards'a katılan Muhammed Ömür Akkor'un 'Selçuklu Mutfağı' isimli eseri, 'Dünyanın En İyi Mutfak Tarihi Kitabı' ödülüne layık görülmüştür.

ŞEF ÖMÜR AKKOR’UN KİTAPLARI

Ömür Akkor Yemek Seyahatnamesine Giriş Cilt.1 Sağlıklı Şekersiz Tatlılar 2014,
Türk Mutfağından Pratik Tarifler 2014,
Alafranga Yumurta Tarifleri 2014,
Osmanlı Mutfağı 2014,
Bursa Mutfağı 2009,
Selçuklu Mutfağı 2012,
Osmanlı’dan Günümüze Yumurtalı Tarifler 2012,
Mutfaktan Güzel Kokular Geliyor 2013 – Türkiye’nin ilk braille alfabeli görme engelli yemek kitabı,
Anadolu’nun Eski Tadı 2013.


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TV8 Masterchef
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