MasterChef Serhat kimdir? MasterChef Türkiye Serhat Doğramacı kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte hayat hikayesi

MasterChef Türkiye 2020'de mücadele eden Serhat Doğramacı, yeni sezonda kadroya seçilen ilk yarışmacı olarak dikkatleri çekmişti. MasterChef son bölümde ise mavi takımda yer alan Serhat, bireysel dokunulmazlığı kazanan takım arkadaşı Duygu tarafından eleme potasına gönderildi. Serhat Doğramacı, ilk defa potaya girmiş oldu. Peki, MasterChef Serhat Doğramacı kimdir, kaç yaşında, nereli?

MASTERCHEF SERHAT DOĞRAMACI KİMDİR?

23 yaşındaki Serhat Doğramacı, 10 yıla yakın bir süredir aşçılığa dair eğitim ve iş tecrübesi olduğunu söylemektedir. Ulusal ve uluslararası gastronomi yarışmalarında 15 adet madalya/kupa sahibi olan Serhat Doğramacı, Amerika ve Almanya’da toplamda 3 yıl çalışarak iş tecrübelerine bir yenisini eklemiştir.



İleri düzeyde İngilizce, başlangıç düzeyi Almanca ve Rusça bilgisine sahip olan Doğramacı, MasterChef 2020’nin ana kadrosuna dâhil olan iddialı isimler arasındadır.

