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MasterChef Serhat kimdir? MasterChef Türkiye Serhat Doğramacı kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte hayat hikayesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 01:32 | Son Güncelleme

Serhat Doğramacı, MasterChef Türkiye'ye katıldığından beri ilk defa eleme adayları arasına girdi. MasterChef'te iddialı konuşmalarıyla dikkat çeken Serhat Doğramacı, takımının kaybettiği dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adayı olarak gösterildi. Serhat Doğramacı, daha önce MasterChef için Amerika'dan gelen eğitim ve çalışma teklifini reddettiğini açıklamıştı. Peki Serhat Doğramacı kimdir, kaç yaşında? İşte MasterChef Serhat hakkında merak edilenler.

MasterChef Serhat kimdir? MasterChef Türkiye Serhat Doğramacı kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte hayat hikayesi

MasterChef Türkiye 2020'de mücadele eden Serhat Doğramacı, yeni sezonda kadroya seçilen ilk yarışmacı olarak dikkatleri çekmişti. MasterChef son bölümde ise mavi takımda yer alan Serhat, bireysel dokunulmazlığı kazanan takım arkadaşı Duygu tarafından eleme potasına gönderildi. Serhat Doğramacı, ilk defa potaya girmiş oldu. Peki, MasterChef Serhat Doğramacı kimdir, kaç yaşında, nereli?

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MASTERCHEF SERHAT DOĞRAMACI KİMDİR?

23 yaşındaki Serhat Doğramacı, 10 yıla yakın bir süredir aşçılığa dair eğitim ve iş tecrübesi olduğunu söylemektedir. Ulusal ve uluslararası gastronomi yarışmalarında 15 adet madalya/kupa sahibi olan Serhat Doğramacı, Amerika ve Almanya’da toplamda 3 yıl çalışarak iş tecrübelerine bir yenisini eklemiştir.
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İleri düzeyde İngilizce, başlangıç düzeyi Almanca ve Rusça bilgisine sahip olan Doğramacı, MasterChef 2020’nin ana kadrosuna dâhil olan iddialı isimler arasındadır.

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