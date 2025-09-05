YEMEK

MasterChef sinigang tarifi: Sinigang nasıl yapılır? Filipin mutfağının geleneksel lezzeti sinigang tarifi…

MasterChef’in nefes kesen yeni bölümünde şeflerin yarışmacılardan istediği “sinigang” tabağı, dikkat çekti. Filipin mutfağına özgü olan bu yemeği evde hazırlamak isteyenler için işte adım adım sinigang tarifi ve yapılışı haberimizde…

MasterChef sinigang tarifi: Sinigang nasıl yapılır? Filipin mutfağının geleneksel lezzeti sinigang tarifi…
Sedef Karatay

Asya mutfaklarının en sevilen çorbalarından biri olan Sinigang, Filipinler’in imza yemekleri arasında yer alıyor. Ekşi ve zengin lezzetiyle dikkat çekiyor. Genellikle pirinç pilavıyla servis edilen bir yemektir.

MALZEMELER

  • 500 g dana eti, kuzu eti veya tavuk (isteğe göre balık ya da karides)
  • 2 litre su
  • 1 adet soğan (dörde bölünmüş)
  • 2 adet domates (dörde bölünmüş)
  • 2-3 adet yeşil biber (acı veya tatlı)
  • 200 g yeşil fasulye
  • 2 adet beyaz turp (dilimlenmiş)
  • 1 adet patlıcan (dilimlenmiş)
  • 1 demet ıspanak veya su ıspanağı (kangkong)
  • 1-2 adet okra (isteğe bağlı)
  • 1 su bardağı tamarind özü (alternatif: ekşi erik, limon suyu veya nar ekşisi)
  • Tuz ve karabiber

TARİF

  • Et (veya seçtiğiniz protein) tencereye alınır, üzerine su eklenerek kaynatılır. Üzerindeki köpükler alınır.
  • Kaynayan suya soğan ve domates eklenir, et yumuşayana kadar pişirilir.
  • Ardından beyaz turp, fasulye, patlıcan ve okra gibi sebzeler eklenip birkaç dakika pişirilir.
  • En son tamarind özü (veya ekşi alternatif) eklenir, tuz ve karabiberle tatlandırılır.
  • Ocaktan almadan hemen önce ıspanak eklenir. Sadece birkaç dakika pişirilip ocak kapatılır.

AFİYET OLSUN!

