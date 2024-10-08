MasterChef Şirin paylaşım yaptı "Ayşe'nin hakkını yediniz" yorumları yağdı! "Gördüğünüz gibi değil"

MasterChef eleme gecesinde yaşananlar günlerdir konuşuluyor. Eleme potasında olan Eda ve Şirin'in yukarıdaki yarışmacılarından bazılarından gizlice yardım alması sonrası durumu fark eden jüri son anda temayı değiştirdi.

Temayı istediği gibi çıkaramayan Ayşe Ekiz ise elenen isim oldu. Ayşe'nin elenmesi sonrası Şirin ve Eda'ya tepki yağdı.

Ayşe'nin elenmesini haksızlık olarak değerlendiren seyirciler Şirin paylaşım yapınca da sessiz kalmadı.

"Ayşe'ye haksızlık ettiniz" yorumları sonrası MasterChef Şirin bir yorumda sessizliğini bozdu.

"ÖZÜR DİLEDİK"

Potadan çıkmak için kural ihlali yapan yarışmacılardan Şirin "Her şey gördüğünüz gibi değil çünkü doğal olarak kesilerek yayınlanıyor program" dedi.

Eda'nın ve kendisinin ilk etapta bilerek tabak yapmadıklarını dile getiren Şirin, "Hepimiz insanız, hata yapabiliriz biz özrümüzü de diledik cezasını da bilerek kendimizi ikinci etapta atarak ödedik" ifadelerini kullandı.