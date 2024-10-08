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MasterChef Şirin paylaşım yaptı "Ayşe'nin hakkını yediniz" yorumları yağdı! "Gördüğünüz gibi değil"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
08.10.2024 08:34
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MasterChef yarışmasında potadan çıkmak için kural ihlali yapan yarışmacılardan Şirin bir paylaşım yaptı. Paylaşıma "Ayşe'nin hakkını yediniz" yorumları yağdı. Elenen Ayşe Ekiz'e dair yapılan yorumlardan sonra Şirin bakın ne dedi.

MasterChef Şirin paylaşım yaptı "Ayşe'nin hakkını yediniz" yorumları yağdı! "Gördüğünüz gibi değil"

MasterChef eleme gecesinde yaşananlar günlerdir konuşuluyor. Eleme potasında olan Eda ve Şirin'in yukarıdaki yarışmacılarından bazılarından gizlice yardım alması sonrası durumu fark eden jüri son anda temayı değiştirdi.

Temayı istediği gibi çıkaramayan Ayşe Ekiz ise elenen isim oldu. Ayşe'nin elenmesi sonrası Şirin ve Eda'ya tepki yağdı.

Ayşe'nin elenmesini haksızlık olarak değerlendiren seyirciler Şirin paylaşım yapınca da sessiz kalmadı.

"Ayşe'ye haksızlık ettiniz" yorumları sonrası MasterChef Şirin bir yorumda sessizliğini bozdu.

Elenen isim sonrası sosyal medya yıkıldı: Haksızlık ettiniz! Elenen isim sonrası sosyal medya yıkıldı: Haksızlık ettiniz!

"ÖZÜR DİLEDİK"

Potadan çıkmak için kural ihlali yapan yarışmacılardan Şirin "Her şey gördüğünüz gibi değil çünkü doğal olarak kesilerek yayınlanıyor program" dedi.

FGFF

Eda'nın ve kendisinin ilk etapta bilerek tabak yapmadıklarını dile getiren Şirin, "Hepimiz insanız, hata yapabiliriz biz özrümüzü de diledik cezasını da bilerek kendimizi ikinci etapta atarak ödedik" ifadelerini kullandı.

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Masterchef
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