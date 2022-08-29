MasterChef Somer Sivrioğlu'nun eski hali ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı

MasterChef programının jüri üyeliğini üstlenen Somer Sivrioğlu, son zamanların ön plana çıkan isimlerinde biri oldu. Ekran önündeki tavırları ve başarılı sunumuyla dikkat çeken şefin eski fotoğraflarını görenler şaştı kaldı.

ESKİ HALİNİ GÖRENLER TANIYAMADI

Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünü tamamladıktan sonra yüksek lisans için Avusturalya'ya giden Somer Sivrioğlu, şefliğe ilk adımı attı.

Yıllar içerisinde mesleğinde kendisini geliştiren Sivrioğlu MasterChef Avustralya'da misafir jüri üyesi olarak bulunmasının yanı sıra mutfak üzerine eser yayınladı.

Şimdilerde MasterChef programı ile uzun süredir göz önünde olan Somer Sivrioğlu, eski haliyle görenleri şaşırttı.

Sosyal medyayı sık sık kullanan ismin eski haline bakan bir daha baktı.

Sivrioğlu'nun sakalsız hali dikkat çekti.

Somer Sivrioğlu 2001-2021 yılları arasında Aslı Sivrioğlu ile evli kaldı.

Bu evlilikten iki çocuğu bulunuyor.





