MasterChef son eleme aday kim oldu? 9 Eylül 2023 MasterChef All Star'da son eleme adayı hangi yarışmacı seçildi?

MasterChef All Star'da pota heyecanı devam ediyor. Sevilen yemek yarışmasında haftanın son eleme adayının belirlenmesi için yarışıldı. Bilindiği üzere yeni sisteme göre altı aday takım yarışlarından son bir aday ise kalan diğer yarışmacılar arasından yeni bir yarışma yapılarak seçiliyor. MasterChef All Star'da son eleme adayının kim olduğu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte MasterChef All Star'da haftanın son eleme adayı...

MASTERCHEF SON ADAY KİM OLDU?

MasterChef'te bu akşam da yine iki aşamalı oyun oynanacak. İlk etapta konuk Şef Can Gümüş'ün şef tabağını yapan yarışmacılardan başarılı olanlar All Star'ın 11. haftasına kalmayı başaracak.

İkinci etaba kalan ve yaratıcılık tabağı yapan yarışmacılardan en başarısız tabak yapan isim ise, gecenin kaybedeni olacak.

MASTERCHEF ALL STAR'DA SON ADAY BELLİ OLDU MU?

İkinci etaba kalan yarışmacılardan en başarısız tabağı yapan yarışmacı, MasterChef All Star'ın bu haftaki son eleme adayı olacak.

MasterChef son eleme adayı henüz belli olmadı. Son aday belli olduğunda detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.