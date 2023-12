MasterChef son eleme adayı kim oldu? 9 Aralık 2023 MasterChef All Star'da potaya giren yarışmacı kim oldu?

MasterChef All Star'da heyecan giderek artıyor. Sevilen yemek yarışmasında haftanın son eleme adayının belirlenmesi için yarışılıyor. Artık yeni bir sisteme geçildi ve her gün yeni bir eleme adayı belirlendi. 'MasterChef son eleme adayı kim oldu' ekranı sorgulanıyor. Yayınlanan bölümde oldukça gergin anlar yaşandı. İşte, MasterChef All Star'da potaya giren son isim...

MASTERCHEF SON ADAY KİM OLDU?

MasterChef'te bu haftanın son eleme adayı gecenin sonunda belli olacak.

MASTERCHEF ALL STAR'DA ELEME ADAYLARI

Haftanın 1. eleme adayı ismi Esra oldu.

Haftanın 2. eleme adayı ismi Cemre seçildi.

Haftanın 3. eleme adayı Kıvanç seçildi.