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MasterChef'te bu da oldu! Yemekten çıkan şok etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.11.2018 11:46 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye'nin 26. yeni bölümünde büyük skandal yaşandı. MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yarışmacıların yaptığı yemekten plastik çıktı.

MasterChef'te bu da oldu! Yemekten çıkan şok etti

MasterChef Türkiye'nin 26. yeni bölümünde büyük skandal yaşandı. MasterChef Türkiye'nin son bölümünde büyük bir skandal yaşandı. MasterChef Türkiye tarihinde böyle hata görülmedi.

PLASTİK ÇIKTI!

MasterChef ekibi Küçükyalı'da bulunan bir otelde Somer şef eşliğinde Öğretmenler Günü daveti düzenledi. Kırmızı takımda Meltem,Mehmet,Kerem ve Hakan, Mavi takımda ise Eslem, Burcu ve Uğur yer aldı. MasterChef jüri üyesi Somer şefin yaptığı kontroller sırasında büyük bir skandal yaşandı. Kırmızı takımın hazırladığı sunumdan plastik çıktı. Somer şef olay karşısında kırmızı takımın liderini 'Çık dışarı, gözüm seni görmesin' diyerek kovdu. Esas büyük skandal ise mavi takımın sunumundan kıl çıkmış olması.

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