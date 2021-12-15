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  4. MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? 14 Aralık eleme adayı kim oldu?

MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? 14 Aralık eleme adayı kim oldu?

15.12.2021 00:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'te geçtiğimiz gün kaptanlık oyunu oynanmış ve yeni haftanın takımları oluşturulmuştu. Yeni haftada mavi takım kaptanı Burcu olurken Kırmızı takım kaptanı olarak Eren'i seçmişti. Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın yer aldığı MasterChef tüm hızıyla devam ediyor.

MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? 14 Aralık eleme adayı kim oldu?

MasterChef'in 14 Aralık akşamında yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık oyununu kazanan takım, yarışmacı belli oldu ve eleme adayı için isim verildi. Geçtiğimiz hafta MasterChef hayallerine veda eden isim Görkem Demiral olmuştu. İşte 14 Aralık MasterChef eleme adayı olan isim!

14 ARALIK DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef takım oyunununda ilk etapta yaratıcılık oyunu oynandı. Nar ve zencefil ürünlerinden yaratıcı ve leziz yemek hazırlamak zorunda olan kırmızı ve mavi takım kıyasıya rekabet etti. Bu rekabetin sonucunda kazanan taraf kırmızılar oldu.

Mavi takım yarışmacıları ise bireysel dokunulmazlık için karşı karşıya geldi. Bunun sonucunda dokunulmazlığı alan isim Araz oldu. Haftanın ilk eleme adayı ise Mert oldu.

MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? 14 Aralık eleme adayı kim oldu?

MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? 14 Aralık eleme adayı kim oldu?

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

  • Burcu
  • Araz
  • Hasan
  • Mert

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

  • Eren
  • Sergen
  • Tahsin
  • Dilara
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TV8 Masterchef
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