MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? 14 Aralık eleme adayı kim oldu?

MasterChef'in 14 Aralık akşamında yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık oyununu kazanan takım, yarışmacı belli oldu ve eleme adayı için isim verildi. Geçtiğimiz hafta MasterChef hayallerine veda eden isim Görkem Demiral olmuştu. İşte 14 Aralık MasterChef eleme adayı olan isim!

14 ARALIK DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef takım oyunununda ilk etapta yaratıcılık oyunu oynandı. Nar ve zencefil ürünlerinden yaratıcı ve leziz yemek hazırlamak zorunda olan kırmızı ve mavi takım kıyasıya rekabet etti. Bu rekabetin sonucunda kazanan taraf kırmızılar oldu.

Mavi takım yarışmacıları ise bireysel dokunulmazlık için karşı karşıya geldi. Bunun sonucunda dokunulmazlığı alan isim Araz oldu. Haftanın ilk eleme adayı ise Mert oldu.

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

Burcu

Araz

Hasan

Mert

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI