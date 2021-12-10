MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? 9 Aralık'ta MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

TV8'in sevilen yarışması MasterChef'in yeni bölümde Kilis'de çekildi. Bu hafta gerçekleşen üç oyun sonrası son 8'e kalan isimler araştırılırken, gün sonunda dokunulmazlığı kazanan isim merak ediliyor. Peki MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?

9 ARALIK'TA MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef'te eleme heyecanı tam gaz devam ediyor. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, Kilis mutfağında performans sergiledi. Kazanan açık ara mavi takım olurken, kırmızı takım son eleme adayı için yaratıcılık turuna çıktı.

MasterChef 2021'de takımlar bu hafta son kez tezgah başına geçti ve Kilis yöresine ait lezzetli tabaklar çıkardı. Yarışmacılar Şişberek, Öcce, Kübbülmüşviyye, Ekşili kebap, Cennet çamuru yemeklerini hazırladı. Yarışmacı sonucu kazanan ise mavi takım oldu. Kırmızı takımda, eleme adayını belirlemek için gerçekleşen yaratıcılık turunda dokunulmazlığı alan isim Burcu oldu.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI OLDU?

Eren ve Görkem ilk eleme adayları olmuştu. Perşembe gününde üçüncü eleme adayı ise Mert oldu.



