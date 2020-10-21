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MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Ekim MasterChef'te eleme adayları kimler oldu?

21.10.2020 00:44 | Son Güncelleme:
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MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Ekim MasterChef'te eleme adayları kimler oldu?

MasterChef Türkiye'nin 20 Ekim Salı ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Kaybeden takım ise daha sonra bireysel dokunulmazlık oyununda yarıştı. MasterChef son bölümde bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı ilk eleme adayını belirledi. Oylama sonrasında ise ikinci aday belli oldu. Peki MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef'te eleme adayları kimler oldu?

MasterChef Türkiye'de Eray'ın kaptan olduğu mavi takım ile Emir'in kaptan olduğu kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununda mücadele etti. Dokunulmazlık oyununa Mehmet Şef'in sürpriz şovu eşlik etti. Takımların kaderini belirleyen dokunulmazlık oyununda şefler, yarışmacılardan dört çeşit yemek ve bir çeşit tatlı olmak üzere beş farklı lezzetten oluşan bir menü istedi.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de onuncu haftanın ilk dokunulmazlık oyununda Mehmet Şef şov yaptı. Mavi takım ve kırmızı takım yarışmacıları, dokunulmazlık oyununda ne yapacaklarını merak ederken tavandan inen dana herkesi şok etti. Sonrasında Mehmet Şef, eline aldığı bıçakla hünerlerini gösterdi ve her iki takıma yapılacak yemeğe göre parçalar kesti. Sonra şefler, bu parçalar ile yapılacak yemekleri açıkladı. Bir saat süre verilen ve yapılması istenen yemekler ise haşlama, ızgara bonfile, tencere yemeği, fırın yemeği ve katmer oldu.

Verilen süre sonunda takımlar, hazırladıkları yemekleri şeflerin beğenisine sundu. MasterChef jürisi, yemeklerin tek tek tadımını yaptı ve sonrasında hangi takımın yemeklerini beğendiğini açıkladı. Buna göre şefler; mavi takım ve kırmızı takımın yaptığı et yemeklerinden ikişer tanesini beğendi. 2-2'lik eşitliği ise jürinin tatlı kararı bozdu ve kazanan takım belli oldu. Katmer tatlısını daha iyi yapan mavi takım, MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazanan takım oldu.

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MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım oyuncuları, mutfağa bireysel dokunulmazlık oyunu için girdiler. Yarışmacılardan istenen yemek ise Mehmet Şef'in imza tabağı olan kuzu sırt oldu.

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Bu yemeği pişirmek için verilen süre ise 40 dakika olarak açıklandı. Süre sonunda şefler, yarışmacıların hazırladığı bu özel yemeğin tadına ve tabaklamasına baktı. Bu yarışmacılar arasında en başarılı isimler Berker ile Özgül oldu. Finale kalan bu isim arasında ise daha başarılı olan Özgül, bireysel dokunulmazlığı kazanan isim oldu. Emir ile Sefa'nın tabakları, sürenin bitmesinden sonra müdahale edildiği için değerlendirmeye alınmadı.

HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında kırmızı takımdan ilk eleme adayı belirlendi. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Özgül, dokunulmazlık oyununda yaptığı yemekte kaybeden Berker'i eleme potasına gönderdi. Böylece Berker, haftanın 1. eleme adayı oldu.

HAFTANIN 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef 82. bölüm son kısmında dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda oylama yapıldı. Oylamada en çok ismi yazılan Sefa, haftanın ikinci eleme adayı oldu. Böylece MasterChef'te kırmızı takımdan Berker ve Sefa haftanın ilk eleme adayları oldu.

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