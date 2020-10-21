MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Ekim MasterChef'te eleme adayları kimler oldu?

MasterChef Türkiye'de Eray'ın kaptan olduğu mavi takım ile Emir'in kaptan olduğu kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununda mücadele etti. Dokunulmazlık oyununa Mehmet Şef'in sürpriz şovu eşlik etti. Takımların kaderini belirleyen dokunulmazlık oyununda şefler, yarışmacılardan dört çeşit yemek ve bir çeşit tatlı olmak üzere beş farklı lezzetten oluşan bir menü istedi.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de onuncu haftanın ilk dokunulmazlık oyununda Mehmet Şef şov yaptı. Mavi takım ve kırmızı takım yarışmacıları, dokunulmazlık oyununda ne yapacaklarını merak ederken tavandan inen dana herkesi şok etti. Sonrasında Mehmet Şef, eline aldığı bıçakla hünerlerini gösterdi ve her iki takıma yapılacak yemeğe göre parçalar kesti. Sonra şefler, bu parçalar ile yapılacak yemekleri açıkladı. Bir saat süre verilen ve yapılması istenen yemekler ise haşlama, ızgara bonfile, tencere yemeği, fırın yemeği ve katmer oldu.

Verilen süre sonunda takımlar, hazırladıkları yemekleri şeflerin beğenisine sundu. MasterChef jürisi, yemeklerin tek tek tadımını yaptı ve sonrasında hangi takımın yemeklerini beğendiğini açıkladı. Buna göre şefler; mavi takım ve kırmızı takımın yaptığı et yemeklerinden ikişer tanesini beğendi. 2-2'lik eşitliği ise jürinin tatlı kararı bozdu ve kazanan takım belli oldu. Katmer tatlısını daha iyi yapan mavi takım, MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazanan takım oldu.