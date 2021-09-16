MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 15 Eylül MasterChef 2021'de dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye'de haftanın yeni takımları 2. dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. 15 Eylül Çarşamba MasterChef yeni bölümde dokunulmazlık oyununda uzak doğu yemekleri yapıldı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Ardından ise eleme adayları belli oldu.

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef son bölümde Tayland mutfağı konseptli dokunulmazlık oyunu oynandı. 15 Eylül Çarşamba bölümünde mavi takım ile kırmızı takım, dokunulmazlığı kazanmak için bu mutfağın yemeklerini en iyi şekilde yapmaya çalıştı.

Tayland mutfağından yemeklerin yapılması için verilen süre 1 saat oldu. Süre sonunda şefler, tadım yaparak yemeklere göre başarılı takımları açıkladı.

Yedi yemekten dördünü başarılı bir şekilde yapan mavi takım, ikinci dokunulmazlık oyununu kazandı.

MASTERCHEF’TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

MasterChef 2021’de dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Şefler, yarışmacılara oyunlardan kalan ürünler verdi. Bu ürünler ile 40 dakika içinde yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi.

Altı yarışmacı, dokunulmazlığı kazanmak için tüm yeteneklerini sergiledi. Süre sonunda şefler, yapılan yemeklerin tadımını yaptı ve kazanan ismi belirledi. Gecenin en iyi yaratıcı tabağını hazırlayan Emre, bireysel dokunulmazlığı kazanan isim oldu.

MASTERCHEF’TE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef’te bu hafta ilk iki eleme adayı geçtiğimiz akşam belirlenmişti. Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımdan Burcu, birinci eleme adayı olmuştu.



İkinci eleme adayı ise Mustafa olmuştu.



Son bölümde kaybeden kırmızı takımın oynadığı bireysel dokunulmazlığı Emre kazandı ve eleme potasına gönderdiği Tunahan, üçüncü eleme adayı oldu.



Konseyde yapılan oylama sonucunda Hasan ve Safanur'un isimleri eşit sayıda yazıldı. Bu durumda eleme adayını kaptan Hamza söylemek zorunda kaldı.

İki isim arasında Hamza'nın seçimi Hasan'dan yana oldu. Böylece dördüncü eleme adayı Hasan seçildi.



