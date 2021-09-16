MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 15 Eylül MasterChef 2021'de dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 15 Eylül MasterChef 2021'de dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

16.09.2021 01:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 2021'in 15 Eylül Çarşamba akşamı ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. MasterChef’te Tayland mutfağı rüzgarı esti. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda uzak doğu mutfağını daha iyi bilen ve yapan takım, dokunulmazlık kazandı. Kaybeden takımdan ise iki yarışmacı elemeye kaldı. Peki, MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı? İşte MasterChef 2021'de elemeye kalan yarışmacılar.

MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 15 Eylül MasterChef 2021'de dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye'de haftanın yeni takımları 2. dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. 15 Eylül Çarşamba MasterChef yeni bölümde dokunulmazlık oyununda uzak doğu yemekleri yapıldı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Ardından ise eleme adayları belli oldu.

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef son bölümde Tayland mutfağı konseptli dokunulmazlık oyunu oynandı. 15 Eylül Çarşamba bölümünde mavi takım ile kırmızı takım, dokunulmazlığı kazanmak için bu mutfağın yemeklerini en iyi şekilde yapmaya çalıştı.

241979806_613942332960728_7399343524788595614_n

Tayland mutfağından yemeklerin yapılması için verilen süre 1 saat oldu. Süre sonunda şefler, tadım yaparak yemeklere göre başarılı takımları açıkladı.

241972832_1441368492900982_9079876010047065636_n

Yedi yemekten dördünü başarılı bir şekilde yapan mavi takım, ikinci dokunulmazlık oyununu kazandı.

241877644_398300391869181_4267612785437570302_n

MASTERCHEF’TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

MasterChef'te yemeğini yetiştiremeyen Şükrü, Mehmet Yalçınkaya'yı kızdırdı!MasterChef'te yemeğini yetiştiremeyen Şükrü, Mehmet Yalçınkaya'yı kızdırdı!

MasterChef 2021’de dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Şefler, yarışmacılara oyunlardan kalan ürünler verdi. Bu ürünler ile 40 dakika içinde yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi.

242038789_1449697792097021_7694849247471260085_n

Altı yarışmacı, dokunulmazlığı kazanmak için tüm yeteneklerini sergiledi. Süre sonunda şefler, yapılan yemeklerin tadımını yaptı ve kazanan ismi belirledi. Gecenin en iyi yaratıcı tabağını hazırlayan Emre, bireysel dokunulmazlığı kazanan isim oldu.

242071446_288853765986018_4784415217879534167_n

MASTERCHEF’TE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef’te bu hafta ilk iki eleme adayı geçtiğimiz akşam belirlenmişti. Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımdan Burcu, birinci eleme adayı olmuştu.
burcukimdir887760515614111d10725e

İkinci eleme adayı ise Mustafa olmuştu.
mustafakimdir233007677614116b90212b
Son bölümde kaybeden kırmızı takımın oynadığı bireysel dokunulmazlığı Emre kazandı ve eleme potasına gönderdiği Tunahan, üçüncü eleme adayı oldu.

241875138_570838054258485_8284353300570894720_n
Konseyde yapılan oylama sonucunda Hasan ve Safanur'un isimleri eşit sayıda yazıldı. Bu durumda eleme adayını kaptan Hamza söylemek zorunda kaldı.

241977847_676893199957065_1721587444863696273_n

İki isim arasında Hamza'nın seçimi Hasan'dan yana oldu. Böylece dördüncü eleme adayı Hasan seçildi.

241987135_386189979629998_1373309820813748148_n


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Acun Ilıcalı canlı yayında itiraf etti! "500 tane sipariş ettim"Acun Ilıcalı canlı yayında itiraf etti! "500 tane sipariş ettim"
Binlerce yıllık! Timsahın midesinden çıkan şaşkına çevirdiBinlerce yıllık! Timsahın midesinden çıkan şaşkına çevirdi
Survivor All Star 2022 ne zaman başlayacak?Survivor All Star 2022 ne zaman başlayacak?
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca pazartesi gününü işaret etti

Bakan Koca pazartesi gününü işaret etti

15 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

15 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Diyarbakır'da gergin dakikalar! Sokaklar savaş alanına döndü

Diyarbakır'da gergin dakikalar! Sokaklar savaş alanına döndü

Erbakan'dan '3 kulaklı, 5 gözlü yaratıklar' açıklaması: Bilim adamlarımız tartışmaya hazır

Erbakan'dan '3 kulaklı, 5 gözlü yaratıklar' açıklaması: Bilim adamlarımız tartışmaya hazır

Dehşete düşüren sözler! "Eşimi gömdüm, çocuklarımı gömmek istemiyorum"

Dehşete düşüren sözler! "Eşimi gömdüm, çocuklarımı gömmek istemiyorum"

İzmir'deki 'üstü çıplak semazen' gösterisine tepki

İzmir'deki 'üstü çıplak semazen' gösterisine tepki

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Yasak Elma'ya damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Yasak Elma'ya damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Hadise'nin tekne pozlarına beğeni yağdı!

Hadise'nin tekne pozlarına beğeni yağdı!

Yüzündeki değişim olay oldu! Son hali inanılmaz

Yüzündeki değişim olay oldu! Son hali inanılmaz

Gelen mesaj ifşa oldu! Boşanır boşanmaz...

Gelen mesaj ifşa oldu! Boşanır boşanmaz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.