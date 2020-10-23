MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 22 Ekim MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kim kazandı?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'nin son bölümünde zorlu bir dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Takım oyununda şefler bir sürpriz yaptı aniden takımlardan yer değiştirmelerini istedi. Böylece her iki takım da rakibinin hazırlığını yaptığı malzemelerle devam etmek zorunda kaldı. Kaybeden takımdan ise iki yarışmacı elemeye kaldı.

22 EKİM PERŞEMBE MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'd ikinci dokunulmazlık oyunu öncesinde şefler yapılacak menüyü açıkladı. Çay saati konsepti ile takımlardan yedi ürün istendi. Şefler takımlardan vişneli mekik, sosyete mantısı, çilekli tart, ekler, sakallı sandviç, dereotlu poğaça ve çatal yapmalarını istedi.

MasterChef'te takımlar, yapılacak yemekler için hazırlıklara başladı. Oyunun başlamasından kısa bir süre sonra şefler, yarışmacıları durdurdu. Şaşkınlık içinde bekleyen yarışmacılar, şeflerin "Takımlar yer değiştirsin" sözü ile şok oldu. Ellerindeki malzemeleri bırakan her iki takımın yarışmacıları, rakipleri tarafından bırakılan tezgahtaki ürünleri anlamaya çalıştı ve sonra kaldıkları yerden tamamlamaya başladı. Süre sonunda şefler, yapılan ürünlerin tadımını yaptı. Sonra hangi yemekte hangi takım daha başarılı olduğunu açıkladı.