MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 22 Ekim MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kim kazandı?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'nin son bölümünde zorlu bir dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Takım oyununda şefler bir sürpriz yaptı aniden takımlardan yer değiştirmelerini istedi. Böylece her iki takım da rakibinin hazırlığını yaptığı malzemelerle devam etmek zorunda kaldı. Kaybeden takımdan ise iki yarışmacı elemeye kaldı.
MasterChef Türkiye'd ikinci dokunulmazlık oyunu öncesinde şefler yapılacak menüyü açıkladı. Çay saati konsepti ile takımlardan yedi ürün istendi. Şefler takımlardan vişneli mekik, sosyete mantısı, çilekli tart, ekler, sakallı sandviç, dereotlu poğaça ve çatal yapmalarını istedi.
MasterChef'te takımlar, yapılacak yemekler için hazırlıklara başladı. Oyunun başlamasından kısa bir süre sonra şefler, yarışmacıları durdurdu. Şaşkınlık içinde bekleyen yarışmacılar, şeflerin "Takımlar yer değiştirsin" sözü ile şok oldu. Ellerindeki malzemeleri bırakan her iki takımın yarışmacıları, rakipleri tarafından bırakılan tezgahtaki ürünleri anlamaya çalıştı ve sonra kaldıkları yerden tamamlamaya başladı. Süre sonunda şefler, yapılan ürünlerin tadımını yaptı. Sonra hangi yemekte hangi takım daha başarılı olduğunu açıkladı.
Şeflerin oybirliği ile açıkladığı karara göre MasterChef'te dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.
MasterChef Türkiye son bölümde dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım, bireysel dokunulmazlık oyunu oynamak zorunda kaldı. Kırmızı takımda ilk eleme adayları olan Sefa ile Berker, bu oyunda yer almadı. Yarışmacılardan istenen yemek Somer Şef'in özel tabağı olan Oğlak Rogan Josh yemeği idi. Bir Hint yemeği olan Rogan Josh yapmaları için yarışmacılara 45 dakika süre verildi. Süre sonunda şefler, hazırlanan yemeklerin tadımını yaptı. Şeflerin beğenisini en çok kazanan Ebru, bu akşam bireysel dokunulmazlığı kazandı.
MasterChef 2020'de bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Ebru, üçüncü eleme adayı olarak Tanya'nın ismini söyledi. Daha sonra ise kırmızı takımda oylama yapıldı. Berker, Sefa ve Tanya'nın eleme adayı olması, Ebru'nun bireysel dokunulmazlığı kazanması sonrasında oylar sadece Emir ile Özgül'e verildi. Oylamada en çok ismi yazılan Emir, MasterChef'te haftanın dördüncü eleme adayı oldu.
Böylece, şu ana kadar MasterChef'te eleme adayları Berker, Sefa, Tanya, Emir oldu.
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