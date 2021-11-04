MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 3 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu oynandı. 3 Kasım Çarşamba MasterChef yeni bölümde, yarışmacılar birbirlerine bağlı şekilde sırt sırta tezgahlarda yemek yapmaya çalıştı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Ardından ise haftanın 3. ve 4. eleme adayları belli oldu.

MASTERCHEF’TE 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’de çok farklı bir dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Oyun öncesinde şefler, yapılacak yemekleri açıkladı. Menüde Avrupa geleneksel makarnaları yer aldı. İkişerli grup halinde yarışacak isimler, birbirine bağlı ve sırt sırta yemeklerini yaptı.

Süre bitiminde ünlü şefler tadımlarını yaptı. Dokunulmazlık oyununu 4-0'lık skorla mavi takım kazanmayı başardı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef 2021’de ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımın yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık için mücadele etmek zorunda kaldı. Şefler, yarışmacılardan mangalın tek pişirme aracı olarak kullanarak bir yaratıcı yemek yapmalarını istedi. Süre sonunda yarışmacılar, hazırladıkları tabakları şeflerin beğenisine sundu.

Yarışmacıların kusursuz bir tabak çıkarmaya çalıştığı oyunda Sergen, Burcu ve Dilara finale kaldı. Gecenin en iyi yemeği yapan Sergen, dokunulmazlığı kazanan isim oldu.

MASTERCHEF 2021 ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye’de haftanın ilk bireysel dokunulmazlığı kazanan Eren'in potaya gönderdiği Pelin, bu haftanın 1. eleme adayı oldu.



Sonrasında toplanan konseyde ise en çok oyu alan Emre ise haftanın ikinci eleme adayı oldu.

MasterChef’teikinci dokunulmazlık oyunu sonrasında kaybeden kırmızı takım, bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Dokunulmazlığı kazanan Sergen, Burcu'yu eleme potasına gönderdi. Ve Burcu, haftanın üçüncü eleme adayı oldu.

Sonrasında ise konseyde oylama yapıldı. İsmi en çok yazılan Dilara ise haftanın dördüncü eleme adayı oldu.



