MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 3 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 3 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

04.11.2021 00:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 2021'in 3 Kasım Çarşamba akşamı ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. MasterChef Türkiye’de 11. haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda yarışmacılar, sırt sırta takım arkadaşları ile birbirilerine bağlı olarak aynı sürede farklı yemekleri yapmaya çalıştı. Kaybeden takımdan ise iki yarışmacı elemeye kaldı. Peki, MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef 2021'de eleme adayları kimler oldu?

MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 3 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu oynandı. 3 Kasım Çarşamba MasterChef yeni bölümde, yarışmacılar birbirlerine bağlı şekilde sırt sırta tezgahlarda yemek yapmaya çalıştı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Ardından ise haftanın 3. ve 4. eleme adayları belli oldu.

MASTERCHEF’TE 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’de çok farklı bir dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Oyun öncesinde şefler, yapılacak yemekleri açıkladı. Menüde Avrupa geleneksel makarnaları yer aldı. İkişerli grup halinde yarışacak isimler, birbirine bağlı ve sırt sırta yemeklerini yaptı.

Süre bitiminde ünlü şefler tadımlarını yaptı. Dokunulmazlık oyununu 4-0'lık skorla mavi takım kazanmayı başardı.

252041437_610618886781302_8018294337275723673_n

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef 2021’de ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımın yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık için mücadele etmek zorunda kaldı. Şefler, yarışmacılardan mangalın tek pişirme aracı olarak kullanarak bir yaratıcı yemek yapmalarını istedi. Süre sonunda yarışmacılar, hazırladıkları tabakları şeflerin beğenisine sundu.

Yarışmacıların kusursuz bir tabak çıkarmaya çalıştığı oyunda Sergen, Burcu ve Dilara finale kaldı. Gecenin en iyi yemeği yapan Sergen, dokunulmazlığı kazanan isim oldu.

251938009_242767707845880_1668781514150269334_n

MASTERCHEF 2021 ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye’de haftanın ilk bireysel dokunulmazlığı kazanan Eren'in potaya gönderdiği Pelin, bu haftanın 1. eleme adayı oldu.

251288382_345319950726995_6129506286949189350_n
Sonrasında toplanan konseyde ise en çok oyu alan Emre ise haftanın ikinci eleme adayı oldu.

252199167_3129368204008964_5867187531977769546_n

MasterChef’teikinci dokunulmazlık oyunu sonrasında kaybeden kırmızı takım, bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Dokunulmazlığı kazanan Sergen, Burcu'yu eleme potasına gönderdi. Ve Burcu, haftanın üçüncü eleme adayı oldu.

251642138_635173131173908_5802368423759206322_n

Sonrasında ise konseyde oylama yapıldı. İsmi en çok yazılan Dilara ise haftanın dördüncü eleme adayı oldu.

253268555_406827224271970_2556658690848384809_n

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızının tedavisini reddetmişti! Ceren Hindistan hakkında mahkemeden flaş kararKızının tedavisini reddetmişti! Ceren Hindistan hakkında mahkemeden flaş karar
PARTNERAslı Sümen'den Miss Turkey itirafıAslı Sümen'den Miss Turkey itirafı
Derin dekolteli pozlarına beğeni yağdı!Derin dekolteli pozlarına beğeni yağdı!
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fed piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

Fed piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

Asgari ücretle ilgili çarpıcı yüzde 35-40 zam tahmini

Asgari ücretle ilgili çarpıcı yüzde 35-40 zam tahmini

CNN Türk’te sinirler gerildi! Elindeki kağıtları yere fırlattı

CNN Türk’te sinirler gerildi! Elindeki kağıtları yere fırlattı

Yeraltı dünyasının ünlü isminden Devlet Bahçeli'ye ziyaret

Yeraltı dünyasının ünlü isminden Devlet Bahçeli'ye ziyaret

Erdoğan'la ilgili paylaşımlar sonrası Emniyet harekete geçti

Erdoğan'la ilgili paylaşımlar sonrası Emniyet harekete geçti

EYT'de yeni bir gelişme daha!

EYT'de yeni bir gelişme daha!

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Cem Yılmaz'dan parasını geri isteyen hayranına yanıt!

Cem Yılmaz'dan parasını geri isteyen hayranına yanıt!

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Lerzan Mutlu estetiğin dozunu kaçırdı!

Lerzan Mutlu estetiğin dozunu kaçırdı!

"Neden eşiniz yanınızda değil?" sorusuna yanıt

"Neden eşiniz yanınızda değil?" sorusuna yanıt

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.