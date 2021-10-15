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MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? Mezopotamya yemeklerini yaptılar! 14 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

15.10.2021 00:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 2021'in 14 Ekim Çarşamba akşamı ekrana gelen bölümünde, haftanın son dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. MasterChef bu hafta Mardin'e konuk oldu ve Mezopotamya mutfağından yemekler yapıldı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takımdan ise iki yarışmacı elemeye kaldı. Böylece MasterChef'te bu hafta elemeye kalan yarışmacılar belli oldu. Peki, MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef 2021'de haftanın eleme adayları kimler oldu?

MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? Mezopotamya yemeklerini yaptılar! 14 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye'de mavi ve kırmızı takımalr, haftanın son dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. 14 Ekim Perşembe MasterChef yeni bölümde, takımlar Mardin'de yarıştı.

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MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef’te haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyunda yarışmacılardan Mezopotomya yemekleri yapılması istendi. Yapılacak yemekleri programın konuğu şef Ömür Akkor açıkladı. Menüde yumurtalı köfte, şiveydiz, duvaklı pilav, Kilis tava ve kahiyye tatlısı yer aldı.

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Beş çeşit yemek için 70 dakika süre verildi. 9 ilin öne çıkan yemeklerinden oluşan menü, önemli misafirlere ikram edildi.

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Konuklar vereceği oylar ile dokunulmazlığı kazanan takımı belirledi. Şefler, stüdyoda yemeklere göre oyları tek tek sayımını yaptı. Mavi takım, 28-7 skorla 3. dokunulmazlık oyununu kazandı.

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BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

MasterChef’te haftanın son dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Yarışmacılar, eleme potasına girmemek için gecenin en iyi yemeğini yapmaya çalıştı. Oyunda verilen ana ürün ayçiçek yağı, istenilen yemek ise kızartma tekniği ile yapılan bir yaratıcı tabak idi.

Bunun için verilen süre de 40 dakika oldu. Şeflerin istediği yemeği yapmak için yarışmacılar tüm hünerlerini sergiledi. Tadım sonrasında şefler başarılı yarışmacıları açıkladı. Dilara, Sergen ve Safanur finale kalan isimler oldu. Gecenin üçüncüsü Safanur oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan ise Dilara oldu.

MASTERCHEF 2021 ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef’te kaptanlık oyununu kazanan Tahsin, mavi takım kaptanı olmuş ve kırmızı takım kaptanı Sergen’i seçmişti. Kaptanlık oyunu sonrasında altı yarışmacının davranışları şefleri rahatsız etmiş ve onlara bir ceza oyunu oynatmıştı. Bu oyunda en başarısız yemeği yapan Mert, haftanın ilk eleme adayı oldu.

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi bireysel dokunulmazlığı kazanan Tahsin, 2. eleme adayı olarak Rabia’yı gösterdi. Konseydeki oylamada ise Eren, üçüncü eleme adayı oldu.
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İkinci dokunulmazlık oyununu da kaybeden mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Emre, Pelin'i 4. eleme adayı yaptı.

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Konseydeki oylamada Azize ile Burcu’nun isimleri aynı sayıda yazıldı. Tahsin, Burcu’yu 5. eleme adayı olarak gösterdi.
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MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan kırmızı takımdan Dilara, kalan altı takım arkadaşı arasından potaya göndereceği seçmek zorunda kaldı. Dilara’nın potaya gönderdiği Ateş, haftanın altıncı eleme adayı oldu.

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Takımdaki oylamada adı en fazla yazılan Milhan, haftanın 7. eleme adayı oldu.

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14 Ekim MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? 14 Ekim MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?
Anahtar Kelimeler:
Mardin Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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