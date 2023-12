MasterChef'te eleme heyecanı! Bir anda ipler gerildi: "Şu an yerdeyim, bir yumruk daha alsam nakavt olacağım!"

MasterChef'te yarışmacılar arasında her an gerginlik yaşanabiliyor. Eleme adayları olan Esra, Kıvanç, Cemre ve Dilara'nın hünerlerini sergilediği yarışmada heyecan had safhada. Büyük final yaklaşırken MasterChef jürileri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun söz verdiği yarışmacılar yaşadıkları stresi dile getirdi. Yarışmacılar arasındaki rekabet gözlerden kaçmazken Dilara'nın sözleri dikkat çekti.

"MAALESEF SİYAH GECE!"

Danilo Zanna yaptığı açıklamada "Siyah kutu, siyah önlük. Maalesef siyah gecesi!" ifadesini kullandı. Şeflerin söz vermesi üzerine Esra, "Herkesin olduğu gibi benim de bir hedefim, idealim ve hayalim var." dedi.

YARIŞMACI ARKADAŞLARINA GÖZDAĞI VERDİ!

Kıvanç ise "Çok konsantreyim, rakiplerim de çok güçlü. Bugün kendimle yarışacağım" diyerek eleme potasında olan diğer yarışmacı arkadaşlarına gözdağı verdi.

İZLEYİCİNİN DİKKATİNDEN KAÇMADI!

Cemre'nin "Güzel ve hatasız yemek yaparsak buradayız." sözleri sonrası iyice gerilen Dilara yaşadığı sıkıntıyı şu sözlerle ifade etti:

"Şu an sanki yerdeyim ve bir yumruk daha alsam nakavt olacakmışım gibi hissediyorum."

Dilara'nın serzenişi ve yaşadığı stres MasterChef fragmanını izleyen kişilerin dikkatini çekti.

MASTERCHEF'TE 'ELEME' STRESİ: "ÇOĞU SIKINTILI ŞU AN"

Eren'in "Çoğu sıkıntılı şu an. Heyecan var." sözleri ise geceyi özetler nitelikteydi.