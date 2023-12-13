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  4. MasterChef'te gerin anlar! Şeflerin önünde postayı koydu: "Bak görürsün, öptürmezsem sana o elleri!"

MasterChef'te gerin anlar! Şeflerin önünde postayı koydu: "Bak görürsün, öptürmezsem sana o elleri!"

13.12.2023 07:33 | Son Güncelleme:
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MasterChef'te finale doğru ipler iyice gerildi. Mehmet Şef, kırmızı takıma dönerek "İlk takım oyununda net bir galibiyet!" dedi. Dilara'nın "Aslında bir puan daha fazla alabilirdik gibi hissediyorum." sözleri mavi takım yarışmacılarını sinirlendirdi. Sergen'in ti'ye almasının ardından ipler iyice gerilirken Tahsin "Bak görürsün, öptürmezsem sana o elleri!" diyerek genç yarışmacıya meydan okudu.

MasterChef'te heyecan dorukta. Dokunulmazlığı kazanan taraf Kırmızı Takım oldu. Kaybeden Mavi Takım yarışmacıları ise bireysel dokunulmazlık mücadelesine girdi. Mavi takımın dokunulmazlık oyununu kaybettiği MasterChef'te bireysel dokunulmazlık Eren'in oldu. Gecenin finalinde ise eleme potasına giren yarışmacı Esra olarak açıklandı.

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MEHMET ŞEF'İN ÖVGÜ DOLU SÖZLERİ SONRASI OLANLAR OLDU

Yarışmacılar arasında gerginlik yaşanmaya devam ediyor. Mehmet Şef, kırmızı takım yarışmacıları için "İlk takım oyununda net bir galibiyet!" ifadelerini kullandı.

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"SEN YEMEK YAPMASAYDIN, BELKİ BİR PUAN DAHA ALIRDINIZ"

Dilara, "Aslında bir puan daha fazla alabilirdik gibi hissediyorum." deyince ortam bir anda gerildi.

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Sergen "Sen yemek yapmasaydın belki alırdınız!" diyerek göndermede bulundu. Genç yarışmacı kırmızı takıma dair açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Siz bu 2 gün oyunu alın bizden. Ben de elinizi öpeceğim."

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TAHSİN, SERGEN'E RESMEN MEYDAN OKUDU

Tahsin bunun üzerine "Bak görürsün, öptürmezsem sana o elleri!" diyerek yarışmacı arkadaşına posta koydu.

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