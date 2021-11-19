MasterChef'te haftanın eleme adayları kimler oldu? Sakarya'da yarıştılar! 18 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye'de mavi ve kırmızı takımlar, haftanın son dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. 18 Kasım Perşembe MasterChef yeni bölümde, yarışmacılar Sakarya'da ağırladığı misafirleri için yöresel yemekler yaptı.

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de mavi ve kırmızı takımlar, 3. dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Sakarya’da yapılan dokunulmazlık oyununda menüde, dımbıl çorbası, pekmezli ayva dolması, tavuk dartılı keşkek, ıslama köfte ve kabak tatlısı yer aldı.

Oyunda sekiz konuk, jürilik yaptı ve iki takımın yemekleri için oy kullandı. Yapılan sayım ile dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu. MasterChef'te üçüncü dokunulmazlık oyununu kırmızı takım, 22-18 skorla kazandı. Böylece kırmızı takım haftayı da 2-1 galip bitirdi.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Bu akşam, son dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım, mutfağa yeniden bireysel dokunulmazlık oyunu için girdi. Şefler, sıfır artık programı gereğinde yarışmacılara verdiği oyunlardan kalan ürünler ile değerlendirme yemeği yapmalarını istedi. Verilen süre 40 dakika oldu. Süre sonunda şefler, hazırlanan farklı tabakların tadımını yaptı. Gecenin en başarılı tabağını hazırlayan Eren, bireysel dokunulmazlığı kazandı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'te haftanın ilk bireysel dokunulmazlığını kazanan Eren, Azize'yi potaya gönderdi.



Sonrasında konseyde yapılan oylamada Pelin ve Safanur, aynı sayıda isimleri yazılınca potaya girecek ismi belirlemek kaptan Eren'e kaldı. Eren, ikinci eleme adayı olarak Pelin'i seçti.

MasterChef'te haftanın ikinci bireysel dokunulmazlığı kazanan Dilara'nın seçtiği Tahsin, üçüncü eleme adayı oldu.

Konseyde yapılacak oylamada ise adı en çok yazılan Sergen, haftanın dördüncü eleme adayı oldu.

Haftanın son dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Eren, beşinci eleme adayı olarak Safanur'u söyledi.

Konseydeki Burcu ve Hasan için oylar kullanıldı. Oylama sonucunda adı daha çok yazılan Hasan, haftanın altıncı eleme adayı oldu.



