MasterChef'te ilk eleme adayı kim oldu? 3 Aralık Perşembe MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef Türkiye, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle özel bir bölümle ekrana geldi. MasterChef'in 113. bölümünde mavi ve kırmızı takım Bağcılar Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda karşı karşıya geldi. MasterChef yarışmacıları, burada özel konuklarına çok özel yemekler yaparak dokunulmazlığı kazanmaya çalıştı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kazanan takımı, programın özel konuklarının vereceği oylar belirledi. Dokunulmazlığı kaybeden takımda yapılan oylamayla ise haftanın ilk eleme adayı belli oldu.
MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununda şefler, takımlardan beş çeşit yemek istedi. Günün menüsünde kremalı dağ mantarları çorbası, ızgara kabak mozzarella rulosu, roketler, fırında dana fileto yanında ızgara sebzeler ve patates graten ve kırmızı orman meyveli magnolia yer aldı.
Yarışmacılardan her birinden yedi tanesi konuklara, bir tanesi şeflere olmak üzere sekizer tabak yapmaları istendi. Bu yemeklerin yapılması için verilen süre ise bir saat oldu. Sürenin sonunda yapılan yemekler, programın özel konuklarına ikram edildi. Her biri milli sporcu olan konuklar tarafından tadımı yapılan yemekler için oylar kullanıldı. Bu oylar, stüdyoda şefler tarafından tek tek açıldı. Oyların dağılımı ile kazanan takım belli oldu.
Dokunulmazlık oyununda yemekler için konuklar tarafından verilen oylar stüdyoda açıldı.
Oylama sonucunda mavi takım, MasterChef'te ilk dokunulmazlık oyununu 21'e 14 skorla kazandı.
Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu sonrasında kaybeden kırmızı takım yarışmacıları, eleme potasına girmemek için bireysel dokunulmazlığı almak için mücadele etti. Bu oyunda yarışmacılardan istenen yemek, Somer Şefin imza tabağı aussie pie oldu. Bu yemeği yapmaları için verilen süre ise bir saat oldu. Şefler, sürenin sonunda yemeklerin tadımını yaptı. Sonrasında ise Somer Sivrioğlu'nun tabağına lezzet ve görünüm açısından en yakın tabağını yapan yarışmacının Eray olduğunu açıkladı. Böylece Eray, bu akşam bireysel dokunulmazlığı kazanan isim oldu.
MasterChef 113. bölümde son olarak ekrana oylama geldi. Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda yapılan oylamada Ebru ve Serhat mecburen birbirlerini yazdı. Bu durumda eleme potasına giden ismi Eray'ın verdiği oy belirledi. MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı Ebru oldu.
Oylama sonrasında şefler MasterChef'te Ebru'nun 8 hafta sonra eleme potasına girdiğini söylediler. Ebru ise "Artık potaya gireriz çıkarız çok önemli değil" dedi.
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