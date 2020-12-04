MasterChef'te ilk eleme adayı kim oldu? 3 Aralık Perşembe MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef Türkiye, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle özel bir bölümle ekrana geldi. MasterChef'in 113. bölümünde mavi ve kırmızı takım Bağcılar Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda karşı karşıya geldi. MasterChef yarışmacıları, burada özel konuklarına çok özel yemekler yaparak dokunulmazlığı kazanmaya çalıştı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kazanan takımı, programın özel konuklarının vereceği oylar belirledi. Dokunulmazlığı kaybeden takımda yapılan oylamayla ise haftanın ilk eleme adayı belli oldu.

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununda şefler, takımlardan beş çeşit yemek istedi. Günün menüsünde kremalı dağ mantarları çorbası, ızgara kabak mozzarella rulosu, roketler, fırında dana fileto yanında ızgara sebzeler ve patates graten ve kırmızı orman meyveli magnolia yer aldı.

Yarışmacılardan her birinden yedi tanesi konuklara, bir tanesi şeflere olmak üzere sekizer tabak yapmaları istendi. Bu yemeklerin yapılması için verilen süre ise bir saat oldu. Sürenin sonunda yapılan yemekler, programın özel konuklarına ikram edildi. Her biri milli sporcu olan konuklar tarafından tadımı yapılan yemekler için oylar kullanıldı. Bu oylar, stüdyoda şefler tarafından tek tek açıldı. Oyların dağılımı ile kazanan takım belli oldu.