MasterChef'te kim elendi? 2 Ocak MasterChef'e veda eden isim kim oldu?

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef'te büyük finale az bir zaman kaldı. MasterChef Türkiye'de 3 eleme adayı belirlenmişti. Haftanın son eleme adayı ise Tahsin olmuştu. Peki MasterChef'te kim elendi? MasterChef'e veda eden isim kim oldu? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef'te mavi ve kırmızı takım mücadelesi hafta boyu sürdü. 31 Aralık akşamında yayınlanan yeni bölümde bireysel dokunulmazlığı alan isim Eren, eleme potasına giren 3. isim ise Tahsin olmuştu. Çarşamba akşamında ise bireysel dokunulmazlığı Dilara kazanmış ve 2. eleme adayı Hasan olmuştu.

MaterChef'e Burcu, Hasan ve Tahsin üçlüsünden biri veda edecek. Programa veda edecek isim, MasterChef'in bu akşam (2 Ocak 2022 Pazar) ekranlara gelecek yeni bölümü ile belli olacak.



