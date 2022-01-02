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MasterChef'te kim elendi? 2 Ocak MasterChef'e veda eden isim kim oldu?

02.01.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seyircilerin ilgiyle takip ettiği MasterChef Türkiye'de neredeyse sonlara gelindi. Vakit daraldıkça bütün oyunlar daha önemli hale gelirken eleme listesinde MasterChef'in güçlü isimleri Burcu, Hasan ve Tahsin yer aldı. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu MasterChef'te kimin elendiği merak konusu oldu.

MasterChef'te kim elendi? 2 Ocak MasterChef'e veda eden isim kim oldu?

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef'te büyük finale az bir zaman kaldı. MasterChef Türkiye'de 3 eleme adayı belirlenmişti. Haftanın son eleme adayı ise Tahsin olmuştu. Peki MasterChef'te kim elendi? MasterChef'e veda eden isim kim oldu? İşte merak edilenler...

MasterChef'te kim elendi? MasterChef'e veda eden isim kim oldu?

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef'te mavi ve kırmızı takım mücadelesi hafta boyu sürdü. 31 Aralık akşamında yayınlanan yeni bölümde bireysel dokunulmazlığı alan isim Eren, eleme potasına giren 3. isim ise Tahsin olmuştu. Çarşamba akşamında ise bireysel dokunulmazlığı Dilara kazanmış ve 2. eleme adayı Hasan olmuştu.

MasterChef'te kim elendi? MasterChef'e veda eden isim kim oldu?

MaterChef'e Burcu, Hasan ve Tahsin üçlüsünden biri veda edecek. Programa veda edecek isim, MasterChef'in bu akşam (2 Ocak 2022 Pazar) ekranlara gelecek yeni bölümü ile belli olacak.

MasterChef'te kim elendi? MasterChef'e veda eden isim kim oldu?

MasterChef'te kim elendi? MasterChef'e veda eden isim kim oldu?

MasterChef'te kim elendi? MasterChef'e veda eden isim kim oldu?


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TV8 Masterchef
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