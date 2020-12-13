MasterChef'te kim elendi? Eleme adayları kimler oldu? İşte 13 Aralık MasterChef'e veda eden elenen yarışmacı

MasterChef Türkiye 2020'in 13 Aralık Pazar ekrana gelen 120. bölümünde, mavi takım ve kırmızı takım 3. dokunulmazlık oyunu için karşılaştı. Haftanın son takım oyununda takımlar sushi çeşitleri yaparak yarıştı. Elemeye kalan isimlerin yarışmasının ardından ise MasterChef 2020’ye veda eden isim belli oldu.

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef son bölümde mavi takım ve kırmızı takım, haftanın son dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Oyun öncesinde şefler Balkan mutfağından yapılması istediği yemekleri açıkladı. Menüde şile paprika, tavce gravce, Boşnak böreği, tavuk büryan (mişöriz) ve kaymaçina yer aldı.

Bu beş çeşit yemekten oluşan menüyü yapmaları için verilen süre bir saat oldu. Sürenin bitimiyle hazırlanan yemekler şeflerin beğenisine sunuldu. Süre sonunda şefler tadım yaptığı yemeklerde hangi takımı daha başarılı bulduğunu açıkladı. Şeflerin açıklamasına göre kırmızı takımda son dokunulmazlığı kazandı. Böylece Özgül, Emir ve Eray MasterChef Türkiye 2020'nin son beşine kalan ilk isimler oldu.

MASTERCHEF'TE SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef’te ilk iki eleme adayı mavi takımdan Sefa ve Serhat olmuştu. Dokunulmazlığı kaybeden yine mavi takım olunca Barbaros direkt olarak potaya girmiş oldu.