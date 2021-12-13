MasterChef'te kim elendi? İşte 12 Aralık MasterChef 2021'e veda eden yarışmacı

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri olduğu MasterChef Türkiye’nin son bölümünde elenen yarışmacı belli oldu.

MASTERCHEF’TE YENİ ELEME SİSTEMİ

MasterChef Türkiye’de yarışmacı sayısının 9’a düşmesiyle birlikte eleme gecesinde de format değişti. Bundan sonra yarışmacılar arasından 6 eleme adayı yerine 3 eleme adayı belirlenmeye başlandı. Belirlenen 3 eleme adayı iki etaplı düzenlenecek olan eleme gecesinde iki farklı ürün yapacak ve şefler tarafından puanlandı. Yapılan yemeklerin ve tadım işlemlerinin ardından en az puanı alan isim yarışmaya veda etti.

MASTERCHEF 2021 ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyunu kaybeden kırmızı takımda yapılan oylamada, adı en çok yazılan Eren, haftanın ilk eleme adayı oldu.

İkinci dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım da oylamaya gitti. İsmi en çok yazılan Görkem haftanın ikinci eleme adayı olarak potaya girdi.

Haftanın son bireysel dokunulmazlığını kaybeden kırmızı takımda oylama yapıldı. Mert ve Dilara için verilen oylarda 2-2 eşitlik olunca potaya giren ismi kaptan belirledi. Takım kaptanı olan Mert, potaya kendini gönderme kararı verdi. Böylece haftanın üçüncü eleme adayı Mert oldu.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de bu hafta elemeye kalan Görkem, Mert ve Eren eleme gecesinde karşı karşıya geldi. Görkem, Mert ve Eren şeflerin verdiği tabakları en iyi şekilde yapmak ve elenmemek için büyük mücadele verdi. Yarışmanın ilk etabında sarımsak ana ürün seçildi ve yarışmacılar bu üründen güzel tabaklar çıkarmaya çalıştı.

Eleme turunun ikinci etabında ise bu sefer yarışmacılar Mehmet Sivrioğlu'nun imza yemeği olan kıyı isimli yemeği yapmaya çalıştı. Oldukça zorlu bir yemekle karşılaşan yarışmacılar, Mehmet Şef’in tarifine en çok benzeyen yemeği yapmaya çalışarak stüdyoda zor anlar yaşadı. Yemeklerin tamamlanmasının ardından şefler tadım yaparak yarışmacıları puanladı.

Eleme adaylarından Eren 41, Mert 39, Görkem ise 32 puan aldı.



Yapılan puanlamanın ardından, şefler tarafından en az puanı alarak yarışmadan elenen isim Görkem oldu.



