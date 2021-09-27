MasterChef'te kim elendi? İşte 26 Eylül MasterChef 2021'ye veda eden yarışmacı

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri olduğu MasterChef Türkiye’nin son bölümünde elenen yarışmacı belli oldu.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye’nin beşinci haftasının ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımda bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında ilk eleme adayı Mustafa oldu. Oylama sonrasında belirlenen ikinci eleme adayı ise Sergen oldu.

İkinci dokunulmazlık oyunu yine kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Kazanan mavi takım olurken kaybeden kırmızı takım, bireysel dokunulmazlık için mutfağa girdi. Kazanan Tahsin, üçüncü eleme adayı olarak Emre’yi potaya gönderdi. Oylamada adı en çok yazılan Hamza ise dördüncü eleme adayı oldu.

MasterChef’te haftanın son dokunulmazlık oyunu kaybeden mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Eren, takım arkadaşları arasından seçtiği Hasan, beşinci eleme adayı oldu.

Takım oylamasında adı en çok yazılan Burcu ise haftanın altıncı eleme adayı oldu.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de bu hafta elemeye kalan Burcu, Hasan, Hamza, Emre, Sergen ve Mustafa, eleme gecesinde karşı karşıya geldi.

Eleme gecesinin ilk etabının tamamlanmasıyla birlikte şefler tadım yaptı ve sıra en başarılı 3 tabak için karar aşamasına geldi. İlk turda en başarılı tabakları yapan Burcu, Sergen ve Hasan MasterChef'te kalmayı garantiledi.

Hamza, Emre ve Mustafa ise ikinci turda yeniden tezgah başına geçti. Yarışmacılardan ise Danilo Zanna'nın tarifiyle arancino yemeği yapmaları istendi. Verilen sürede ellerinden geleni yapan yarışmacılar, sunumlarını gerçekleştirdi. Şeflerin tadımı ardından MasterChef'te son ikiye Hamza ve Emre kaldı. Şeflerin ortak kararıyla bu hafta elenen yarışmacı Hamza oldu.





