MasterChef'te kim elendi? İşte 6 Eylül Pazar MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı

MasterChef Türkiye’de sezonun üçüncü elemesi 6 Eylül Pazar akşamı ekrana gelen son bölümde gerçekleşti. İsmi belirlenen ve bu haftanın eleme adayı olan altı yarışmacı eleme turunun ilk oyununda verilen ana ürün 'dana yanağı' ile yaratıcılıklarını konuşturarak farklı tabaklar ortaya çıkarmaya gayret etti. Eleme turunun ilk etabını geçen ilk üç isim, son eleme turunda hünerlerini gösterme fırsatı yakaladı.

MASTERCHEF’TE BU HAFTA KİMLER ELEME ADAYI OLDU?

MasterChef'te bu hafta Özgül, Ebru, Berker, Eray, Gülşah ve Duygu, elemeye kalan isimler oldu. Yarışmacılardan bu akşam ilk olarak, verilen dana yanağı ile yaratıcı bir tabak hazırlanması istendi. Yaratıcılık oyununu kazanan üç isim eleme potasından çıkarken, şeflerin beklentisinin altında kalan üç tabağın sahibi ise bir kez daha yarışmak için eleme turunun son oyununa gitti.

İlk oyunda başarılı olarak potadan çıkan üç yarışmacıdan ilki olarak Eray olurken Duygu ve Özgül de bir hafta daha MasterChef'te kalmayı garantiledi. Berker, Ebru ve Gülşah ise üç eleme adayı olarak potada kalmaya devam etti.