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MasterChef'te kim elendi? İşte 6 Eylül Pazar MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 00:47 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye son bölümde eleme heyecanı yaşandı. MasterChef Türkiye 2020’nin 47. bölümünde eleme adayları arasında bir eleme oyunu oynandı. Elemeye kalan 6 yarışmacı ilk oyunda 'dana yanağı' ile yemek yaparak yarıştı. İki aşamalı eleme oyunu sonrasında MasterChef Türkiye'den elenen isim belli oldu. Peki 6 Eylül Pazar MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmaya kim veda etti? İşte MasterChef’ten elenen yarışmacı ve son bölümde yaşananlar.

MasterChef'te kim elendi? İşte 6 Eylül Pazar MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı

MasterChef Türkiye’de sezonun üçüncü elemesi 6 Eylül Pazar akşamı ekrana gelen son bölümde gerçekleşti. İsmi belirlenen ve bu haftanın eleme adayı olan altı yarışmacı eleme turunun ilk oyununda verilen ana ürün 'dana yanağı' ile yaratıcılıklarını konuşturarak farklı tabaklar ortaya çıkarmaya gayret etti. Eleme turunun ilk etabını geçen ilk üç isim, son eleme turunda hünerlerini gösterme fırsatı yakaladı.

MASTERCHEF’TE BU HAFTA KİMLER ELEME ADAYI OLDU?

MasterChef'te bu hafta Özgül, Ebru, Berker, Eray, Gülşah ve Duygu, elemeye kalan isimler oldu. Yarışmacılardan bu akşam ilk olarak, verilen dana yanağı ile yaratıcı bir tabak hazırlanması istendi. Yaratıcılık oyununu kazanan üç isim eleme potasından çıkarken, şeflerin beklentisinin altında kalan üç tabağın sahibi ise bir kez daha yarışmak için eleme turunun son oyununa gitti.

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İlk oyunda başarılı olarak potadan çıkan üç yarışmacıdan ilki olarak Eray olurken Duygu ve Özgül de bir hafta daha MasterChef'te kalmayı garantiledi. Berker, Ebru ve Gülşah ise üç eleme adayı olarak potada kalmaya devam etti.

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MASTERCHEF TÜRKİYE’DE KİM ELENDİ?

Ardından Mehmet Şef yarışmacılara duxelle (düksel) pirzola tarifi verdi. Günün sonunda şefler, tarife en yakın tabağı en başarılı şekilde hazırlayan iki yarışmacıyı daha potadan çıkararak elenen yarışmacıyı belirledi. Böylece, 6 Eylül MasterChef 2020'den elenen isim Gülşah Suna oldu.

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