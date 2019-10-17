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MasterChef’te kim elendi? MasterChef’te bir ilk! Kendini eleme adayı yaptı

DİZİ HABERLERİ  | 17.10.2019 09:27 | Son Güncelleme

MasterChef'te elenen isim belli oldu. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Kırmızı takımın kazanmasının ardından, ikinci dokunulmazlığı Mavi takım kazandı. Güzide, Yekaterina, Cemre ve Ekin eleme adayı olan isimler oldu. Dört yarışmacı son bölümde elenmemek için yemeklerini yaptı. Şeflerin tadımı sonrasında elenen isim seçildi. Yarışmada bir ilk yaşandı ve Kırmızı takımın kaptanı Ekin kendini eleme adayı olarak gösterdi. Peki MasterChef kim elendi?

MasterChef’te kim elendi? MasterChef’te bir ilk! Kendini eleme adayı yaptı

Birbirinden iddialı isimlerin mücadele ettiği MasterChef’in 16 Ekim tarihli bölümünde haftanın 2. Dokunulmazlık oyunu oynandı. Takım dokunulmazlığında aynı yemeğin 7 farklı türünü yapmaya çalıştı. Yedi farklı köfte tarifini en iyi şekilde yapan mavi takım haftanın 2. Dokunulmazlığını kazandı. Takım dokunulmazlığı ardından eleme adayları belli oldu.

KENDİ ADINI VERDİ

MasterChef Türkiye 31. bölümde dokunulmazlığı kaybeden mavi takımda oylamada beklenmedik bir durum yaşandı. Rıfat, Murat ve mavi takım kaptanı Ekin 4 oy aldı. Aynı sayıda oy alındığı için eleme adayını Ekin belirledi. Ekin tercihini kendisinden yana kullandı.

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MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ?

Güzide, Yekaterina, Cemre ve Ekin eleme adayı olarak jüri üyelerinin karşısına çıktı. Dört yarışmacı son bölümde elenmemek için yemeklerini yaptılar. Sevilen yarışmada finale kalan Güzide, Yekaterina, Cemre ve Ekin, "Hünkar Beğendi" yaptı. Yemeği en az beğenilen Yekaterina, MasterChef Türkiye macerasını tamamladı.

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YEKATERİNA SUNGUR KİMDİR?

12.12.1990 tarihinde Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat'da doğdu. Babası Türkmenistan yüzme şampiyonu, milli yüzücü ve yüzme antrenörü, annesi muhasebeci.

İlk ve orta öğrenimimi Aşkabat’ da tamamladı. Meslek Lisesi (İşletme Bölümü)’nden mezun olduğu yıl olan 1998’de o dönemde Aşkabat’ da bir inşaat şirketinde Şantiye Şefi olarak çalışmakta olan eşiyle tanıştı ve 29.04.2010 tarihinde İstanbul-Türkiye’de evlendiler...

Evlendikten sonra Türkiye’de “Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler” bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Rusça, Türkçe ve İngilizce dillerini ileri düzeyde biliyor.

Timur ve Alparslan isimlerinde biri 6 diğeri 2 yaşında olmak üzere iki çocuğu var.

Yekaterina yemeğe olan düşkünlüğü ile ilgili kendini şöyle tanımlıyor:

Yemeğe ve aşçılığa ilgim evlendikten sonra başladı. Evlenene kadar yemek yapmışlığım dahi yoktu. Bu konuda herhangi bir profesyonel eğitimim olmamakla birlikte, yemek yapmayı çok sevdiğim için kendi kendimi geliştirdim. Aşçılık ve yemek tarifleri konusunda araştırma yapmayı ve yeni şeyler öğrenmeyi çok seviyorum.

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