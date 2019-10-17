MasterChef’te kim elendi? MasterChef’te bir ilk! Kendini eleme adayı yaptı

Güzide, Yekaterina, Cemre ve Ekin eleme adayı olarak jüri üyelerinin karşısına çıktı. Dört yarışmacı son bölümde elenmemek için yemeklerini yaptılar. Sevilen yarışmada finale kalan Güzide, Yekaterina, Cemre ve Ekin, "Hünkar Beğendi" yaptı. Yemeği en az beğenilen Yekaterina, MasterChef Türkiye macerasını tamamladı.

MasterChef Türkiye 31. bölümde dokunulmazlığı kaybeden mavi takımda oylamada beklenmedik bir durum yaşandı. Rıfat, Murat ve mavi takım kaptanı Ekin 4 oy aldı. Aynı sayıda oy alındığı için eleme adayını Ekin belirledi. Ekin tercihini kendisinden yana kullandı.

Birbirinden iddialı isimlerin mücadele ettiği MasterChef’in 16 Ekim tarihli bölümünde haftanın 2. Dokunulmazlık oyunu oynandı. Takım dokunulmazlığında aynı yemeğin 7 farklı türünü yapmaya çalıştı. Yedi farklı köfte tarifini en iyi şekilde yapan mavi takım haftanın 2. Dokunulmazlığını kazandı. Takım dokunulmazlığı ardından eleme adayları belli oldu.

İlk ve orta öğrenimimi Aşkabat’ da tamamladı. Meslek Lisesi (İşletme Bölümü)’nden mezun olduğu yıl olan 1998’de o dönemde Aşkabat’ da bir inşaat şirketinde Şantiye Şefi olarak çalışmakta olan eşiyle tanıştı ve 29.04.2010 tarihinde İstanbul-Türkiye’de evlendiler...

Evlendikten sonra Türkiye’de “Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler” bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Rusça, Türkçe ve İngilizce dillerini ileri düzeyde biliyor.

Timur ve Alparslan isimlerinde biri 6 diğeri 2 yaşında olmak üzere iki çocuğu var.

Yekaterina yemeğe olan düşkünlüğü ile ilgili kendini şöyle tanımlıyor:

Yemeğe ve aşçılığa ilgim evlendikten sonra başladı. Evlenene kadar yemek yapmışlığım dahi yoktu. Bu konuda herhangi bir profesyonel eğitimim olmamakla birlikte, yemek yapmayı çok sevdiğim için kendi kendimi geliştirdim. Aşçılık ve yemek tarifleri konusunda araştırma yapmayı ve yeni şeyler öğrenmeyi çok seviyorum.



