MasterChef'te kim elendi? MasterChef'te elenen yarışmacı kim oldu? Gözyaşları içinde veda etti!

Sezonun iddialı yapımlarından biri olan MasterChef'te geçtiğimiz akşam eleme heyecanı yaşandı. MasterChef'e 2 Ocak akşamında, eleme potasında olan Hasan, Tahsin ve Burcu üçlüsünden biri veda etti. MasterChef'e ve hayallerine veda etmek zorunda olan yarışmacı giderken gözyaşlarını tutamadı. Peki MasterChef'te kim elendi?

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de Tahsin, Burcu'nun ve Hasan'ın olduğu eleme potasına 3. olarak girmişti. Geçtiğimiz akşam Burcu Önal, MasterChef'e veda eden isim oldu. Programa veda ederken açıklama yapan Önal gözyaşlarını tutamadı ve şu ifadeleri sarf etti: "Buraya şampiyon olmak için geldim ama en büyük amacım pijamayla evden çıkan Burcu'nun olduğunu göstermekti. Gerektiği zaman 32 saat çalıştım, uyumadan eğitimleri aldım. Babamın ya da ailemin bana sunup geride bıraktığı her şeyi o evden çıkarken yemin etmiştim. Burada kaybetmiş olabilirim ama hayat bana her zaman kazandığımı gösteriyor. Gerçekten burada çok psikolojik sorunlar yaşadım. Ben evden çıktığımda 16 yaşımdan beri mücadeleyi veriyorum. Size çok teşekkür ediyorum"

"EN ÇOK KAZANAN YARIŞMACI"

Burcu'nun elenmesiyle ilgili açıklama yapan Somer Şef, "Burcu 11 pota, 35 dokunulmazlık takım oyunlarında yemeği en çok kazanan yarışmacı, takım oyunlarında en çok yemek yapan yarışmacı. Herkes burada çok mücadele ediyor. Çok mücadelenin MasterChef'teki adı gerçekten Burcu. Yarışmamıza heyecan, inanılmaz bir seviye kattın." ifadelerini kullandı.

"SENİNLE İYİ Kİ TANIŞTIK"

Mehmet Şef ise, "Vermiş olduğun mücadele, mertliğin, duruşun, aldığın başarılar şu anda 6'da gitmen senden hiçbir şey eksiltmez. Bu yıla damga vurmuş bir yarışmacısın. Mesleki olarak söyleyecek olursak sen işini kurmuş insansın. Seninle iyi ki tanıştık." dedi.





